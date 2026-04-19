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Amici 25 e Canzonissima, chi ha vinto la sfida degli ascolti di sabato 18 aprile

Amici 25 e Canzonissima, chi ha vinto la sfida degli ascolti di sabato 18 aprile

Sfida serrata negli ascolti TV del sabato sera tra Amici di Maria De Filippi e Canzonissima, con il prime time dominato dai grandi show e i dati Auditel che fotografano un confronto molto acceso tra Canale 5 e Rai 1

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La serata televisiva di sabato 18 aprile 2026 ha visto l’ennesimo confronto tra due grandi protagonisti del prime time: su Canale 5 è tornato Amici di Maria De Filippi, mentre su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci.

Ascolti TV: vince ancora Amici di Maria De Filippi

A imporsi nella gara degli ascolti è stato ancora una volta Amici di Maria De Filippi, che ha conquistato:

  • 3.009.000 spettatori
  • 22,4% di share

Il talent di Canale 5 ha mantenuto salda la leadership del sabato sera, confermandosi uno dei programmi più seguiti della stagione televisiva.

Canzonissima si difende ma resta indietro

Su Rai 1, Canzonissima ha comunque registrato un buon risultato, anche se inferiore alla concorrenza:

  • 2.283.000 spettatori
  • 17,9% di share
  • In onda dalle 21:22 alle 1:06

Il programma condotto da Milly Carlucci continua a mantenere una solida base di pubblico, pur non riuscendo a superare il competitor di Canale 5.

Gli altri ascolti della prima serata

Ecco il quadro completo degli ascolti TV di sabato sera, secondo i dati diffusi da Davide Maggio:

  • Rai 2 – The Rookie: 613.000 spettatori (3,8%)
  • Italia 1 – Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo: 748.000 spettatori (4,6%)
  • Rai 3 – Il capo perfetto: 546.000 spettatori (3,5%)
  • Rete 4 – Don Camillo e l’onorevole Peppone: 1.002.000 spettatori (6,5%)
  • La 7 – In Altre Parole:
    • Prima parte: 1.302.000 spettatori (7,4%)
    • Seconda parte: 670.000 spettatori (4,9%)
  • Tv8 – 4 Ristoranti: 329.000 spettatori (2%)
  • Nove – Accordi & Disaccordi: 579.000 spettatori (3,9%)

 

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