Francesco Chiofalo, la fidanzata in tv: "Sono la sua prima hater". Poi la stoccata ad Antonella Fiordelisi

Nel salotto televisivo de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, si è tornati a parlare di chirurgia estetica e trasformazioni fisiche. Tra gli ospiti della puntata anche Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne e oggi legata a Francesco Chiofalo, protagonista di recente di un’intervista molto discussa a Belve. Proprio da lì è partita la riflessione della Carriero, che ha commentato senza filtri le scelte del fidanzato.

Gli interventi estetici e il rapporto tra Manuela e Francesco

Manuela racconta il loro legame con sincerità, lasciando emergere un rapporto tutt’altro che privo di contrasti. «Sono la sua fidanzata, ma anche la sua prima haters», confessa, spiegando come tra loro le discussioni siano frequenti, soprattutto quando si parla di cambiamenti estetici.

Alcune decisioni di Francesco Chiofalo non la convincono affatto: è contraria, ad esempio, al tatuaggio permanente che lui vorrebbe fare e non prende nemmeno in considerazione l’idea di un eventuale allungamento delle gambe. Ammette anche che, se fossero stati insieme prima, avrebbe cercato di dissuaderlo dal cambiare il colore degli occhi. Parole che raccontano una relazione fatta di confronto continuo, dove il disaccordo diventa parte integrante del legame.

Le motivazioni dietro il desiderio di cambiare

Oltre alle opinioni sugli interventi estetici, Manuela Carriero prova anche a leggere più in profondità le ragioni che spingono il compagno a modificare così spesso il proprio aspetto. Secondo lei, una chiave importante potrebbe essere il bullismo subito in passato, legato proprio all’aspetto fisico.

Non solo. La Carriero accenna anche al contesto familiare, sottolineando come i genitori di Chiofalo, pur essendo persone presenti e positive, fossero molto impegnati con il lavoro. «Forse un bambino avrebbe avuto bisogno di più attenzioni», osserva, suggerendo che alcune fragilità possano avere radici lontane. Un’analisi delicata, che mette in luce un lato più intimo e meno esposto del racconto mediatico.

Le dichiarazioni sulle ex e la replica di Manuela

A far discutere è stata anche un’altra affermazione di Francesco Chiofalo a Belve: quella sulle oltre 350 relazioni avute. Una frase che non è passata inosservata e che ha spinto alcune sue ex, tra cui Drusilla Gucci e Antonella Fiordelisi, a intervenire pubblicamente.

Di fronte a queste reazioni, Manuela Carriero mantiene un tono equilibrato. Si dice dispiaciuta per le frecciatine social di Drusilla Gucci, ricordando la lunga relazione che li ha legati, mentre su Antonella Fiordelisi riconosce che, pur avendo parlato bene, ogni tanto lascia spazio a qualche stoccata. “Mi piacerebbe conoscerla, non ho nulla contro di lei», precisa, aggiungendo però che lei avrebbe scelto parole diverse”.