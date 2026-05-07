Sophie Codegoni, confessioni intime sui social: amore, maternità e gravidanza

Sophie Codegoni è tornata a parlare con i fan attraverso un box domande aperto sui social, rispondendo a diverse curiosità sulla sua vita privata, sull’amore e sulla maternità.

Tra confessioni sentimentali e aneddoti divertenti, l’influencer ha raccontato anche un episodio molto personale legato alla nascita della piccola Celine Blue, spiegando come è arrivata la gravidanza.

Sophie Codegoni: “La persona giusta arriva sempre al momento giusto”

Nel corso delle domande ricevute dai follower, l’ex gieffina ha parlato anche di relazioni e tempismo in amore, spiegando il suo punto di vista sulle cosiddette “persone giuste nel momento sbagliato”.

“Io non credo alla cosa della persona giusta nel momento sbagliato. Se è veramente la persona giusta può arrivare anche nel momento più difficile, caotico, confusionario della tua vita ma essendo giusta rimette tutto in ordine senza che te ne accorgi, è una cosa naturale”.

Sophie Codegoni ha poi aggiunto: “Se cominci a pensare queste cose è perché non è la persona giusta e con il tempo lo capisco.”

Le “bugie bianche” di Sophie Codegoni da quando è mamma

L’influencer ha poi raccontato con ironia quali siano le bugie che dice più spesso da quando è diventata mamma della piccola Celine Blue.

“Da quando sono mamma tutte le mie bugie bianche riguardano Celine”.

E ancora: “Appena non ho voglia di fare qualcosa o sono in un posto e mi sto annoiando o sono in ritardo, Celine: ‘la tata è in ritardo’, ‘non posso venire perché non me la tiene nessuno’, ‘la tata ha avuto un problema in famiglia e devo tornare a casa’ e succede molto spesso”.

Sophie Codegoni racconta la gravidanza: “È bastata una volta”

Tra le rivelazioni che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei fan, anche quella sul momento in cui ha scoperto di essere incinta.

L’ex tronista ha spiegato di soffrire di ovaio policistico e di aver ricevuto indicazioni molto diverse da parte della ginecologa.

“Questa storia l’ho già raccontata, ma merita di essere raccontata di nuovo perché mi fa molto ridere e poi è una bella storia che può dare speranza”.

Sophie Codegoni ha quindi proseguito: “Vado dalla ginecologa a fare un controllo, soffro di ovaio policistico. Alla fine del controllo mi dice che avrei fatto tanta fatica ad avere figli e per questo avrei dovuto smettere la pillola perché ci sarebbe voluto tanto tempo”.

La sorpresa, però, è arrivata subito dopo: “Smetto la pillola, è bastata una volta e sono rimasta incinta. Meno male, sono felicissima ed è stata la cosa più bella della mia vita, ma traumatico al momento”.

Infine, con ironia, ha concluso: “Avevo 21 anni, pillola appena smessa, ci avrei messo anni e invece… un saluto alla mia ginecologa”.