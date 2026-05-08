GF Vip, anticipazioni puntata 8 maggio: colpo di scena in arrivo e rischio eliminazione immediata

Venerdì 8 maggio, in prima serata su Canale 5, va in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

Si avvicina sempre di più la fase finale del programma e le dinamiche nella Casa si fanno sempre più accese, tra scontri, strategie e colpi di scena che potrebbero ribaltare gli equilibri del gioco.

Scontro tra finaliste: Alessandra Mussolini contro Antonella Elia

Uno dei momenti centrali della puntata sarà il confronto tra le due finaliste Alessandra Mussolini e Antonella Elia, protagoniste di una convivenza tutt’altro che pacifica.

Tra accuse reciproche e repliche al vetriolo, il faccia a faccia promette di diventare uno dei momenti più discussi della serata. La domanda resta aperta: chi avrà la meglio nella sfida all’ultima provocazione?

Eliminazione a sorpresa: doppio televoto decisivo

Grande attesa anche per il verdetto del pubblico. Il televoto in corso vede coinvolti Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry, ma non sarà l’unico elemento decisivo della serata.

È infatti previsto un televoto flash che porterà a una seconda eliminazione immediata. Un meccanismo che potrebbe stravolgere completamente gli equilibri del gioco e cambiare il destino di uno dei concorrenti. Argomenti grande fratello

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Strategie, confessioni e momenti emotivi nella Casa

Nel corso della puntata spazio anche alle dinamiche individuali e ai percorsi personali dei concorrenti.

Adriana Volpe viene accusata da alcuni compagni di gioco di adottare una strategia attendista, ma sembra pronta a cambiare approccio per aumentare le sue possibilità di vittoria.

Momento particolarmente intenso per Francesca Manzini, che affronterà un racconto legato alla sua famiglia e ai suoi rimpianti. Un segmento emotivo che culminerà con una sorpresa inaspettata: il messaggio della sorella Lilli.

Sfida dei talenti: danza, costumi e strategie di gruppo

Non mancherà la tradizionale prova settimanale, una sfida tra talenti che vedrà i concorrenti divisi in squadre. Tra coreografie, costumi e performance, la competizione diventa sempre più strategica.

In palio non c’è solo la vittoria simbolica, ma anche vantaggi concreti all’interno del gioco. Il pubblico sarà chiamato a decidere tra Team Antonella e Team Alessandra, in una sfida che potrebbe influenzare le prossime nomination.