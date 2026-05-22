Milly Carlucci prepara il cast di Ballando con le Stelle 2026: nel mirino Elettra Lamborghini e Romina Power

La macchina di Ballando con le Stelle è già partita e Milly Carlucci starebbe lavorando senza sosta al cast della prossima edizione del celebre show di Rai 1. Dopo il successo della prima edizione del nuovo Canzonissima, già confermata anche per il prossimo anno, la conduttrice avrebbe iniziato a corteggiare diversi volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema.

Tra nomi clamorosi, indiscrezioni e trattative complicate, emergono già alcune possibili protagoniste che potrebbero infiammare la pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico.

Milly Carlucci punta tutto su Elettra Lamborghini

Uno dei desideri più grandi di Milly Carlucci sarebbe quello di portare in gara Elettra Lamborghini. La cantante, reduce dall’esperienza a Canzonissima, sarebbe infatti da tempo nel mirino della conduttrice.

“Lei è sempre nel mirino. Devo acchiappare la Lamborghini ed è come prendere una rondine che sta sfrecciando nel cielo”, avrebbe dichiarato Milly.

Elena Sofia Ricci nel radar di Milly Carlucci

Oltre a Elettra Lamborghini, un altro nome che starebbe facendo sognare la produzione è quello di Elena Sofia Ricci.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, la celebre attrice starebbe coltivando da mesi la sua passione per la danza attraverso lezioni private con Moreno Porcu, ballerino professionista di Ballando con le Stelle.

“Elena Sofia Ricci è impegnatissima al cinema e in televisione ma ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo a una sua passione: il ballo”, si legge nell’indiscrezione pubblicata dal magazine.

L’attrice avrebbe anche realizzato un corto insieme a Moreno Porcu, dettaglio che alimenta ulteriormente le voci su una possibile partecipazione al programma di Rai 1.

Romina Power da Belve a Ballando con le Stelle 2026?

Tra i nomi più sorprendenti emersi nelle ultime ore c’è anche quello di Romina Power.

La cantante è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo le recenti dichiarazioni rilasciate a Belve, che hanno acceso un acceso dibattito sul rapporto con Al Bano.

Secondo il settimanale Oggi, proprio questa forte esposizione mediatica avrebbe attirato l’interesse di Milly Carlucci, intenzionata a coinvolgere la cantante nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.