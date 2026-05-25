Grande Fratello, Grazia Kendi nel mirino del web: "Sei rifatta". La replica dell'ex gieffina

Grazia Kendi è tornata al centro del dibattito social dopo alcune accuse di presunti interventi di chirurgia estetica. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scelto di rispondere direttamente su TikTok, pubblicando un video in cui ha smentito le insinuazioni e spiegato nel dettaglio i cambiamenti del suo aspetto fisico.

La replica alle accuse: “Se mi fossi rifatta lo avrei detto”

Nel suo intervento, Grazia Kendi ha voluto chiarire subito la sua posizione: “In questi casi Mattia mi direbbe di non rispondere, purtroppo non sono nata con il dono dell’indifferenza, quindi rispondo. Mia cara signora, se io avessi avuto bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica, senza problemi lo avrei detto”.

Ha poi aggiunto di non essere contraria alla chirurgia estetica, ma di non aver mai fatto ricorso a trattamenti sul volto: “Non sono contro la chirurgia estetica, non mi interessa quello che fanno gli altri, io sulla mia faccia non voglio iniettarmi niente, per adesso”. Argomenti grande fratello

E ancora, rivendicando la propria immagine: “Sono giovane, sono bella e ho avuto la grandissima fortuna di essere nata metà italiana e metà rumena, quindi ho degli zigomi fantastici, ho un naso stupendo, delle labbra abbastanza decenti, quindi non ho necessità di fare nulla”.

Il cambiamento fisico dopo il reality

Uno dei punti centrali della sua spiegazione riguarda il cambiamento avvenuto dopo l’esperienza televisiva: “Lei mi ha conosciuto nella casa del Grande Fratello, dove ho preso sei chili. A settembre ne pesavo 54, sono i chili che peso adesso, sono uscita che ne pesavo 60, quindi avevo la faccia più gonfia”.

“Il mio viso è tornato quello di prima”

L’ex gieffina ha poi sottolineato come il cambiamento attuale sia legato esclusivamente alla perdita di peso: “Ho il viso molto diverso rispetto a dicembre, ma è uguale a quello che avevo prima di entrare”.

Ha ribadito anche la volontà di mostrarsi sui social in modo autentico, senza filtri: “Mi sono fatta vedere struccata, in ogni modo, quindi non avrei problema a palesarlo qualora lo facessi. Voglio normalizzare… non me ne può fregar di meno”.

Lo sfogo finale: “Basta accuse, non sono rifatta”

Nel finale del suo messaggio, Grazia Kendi ha espresso fastidio per le continue accuse ricevute: “Mi dà fastidio che mi si dica che sono rifatta quando non è così. Nell’ultima settimana è una cosa che continuo a sentire probabilmente perché adesso vi state rendendo conto che sono dimagrita”.

E ha concluso invitando a confrontare le immagini del passato: “Festa finita, si vada a vedere le mie foto di settembre quando sono entrata e si ricordi che questo era il mio viso prima di entrare e che è lo stesso ora che ho perso quei chili”.