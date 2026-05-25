Scossone a L'Isola dei Famosi: salta Belen Rodriguez, spunta un nuovo nome per la conduzione

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2026 starebbe vivendo un cambio di rotta improvviso nella fase di preparazione. Un’indiscrezione rilanciata da Giuseppe Candela nella rubrica Chi C’è Chi dice ha infatti ribaltato uno degli scenari più chiacchierati delle ultime settimane.

Salta la conduzione di Belen Rodriguez

Fino a poche ore fa, la presenza di Belen Rodriguez alla guida del reality di Canale 5 sembrava ormai quasi definita. L’idea di vederla al timone del programma, con Alvin nel ruolo di inviato in Honduras, era tra le più discusse nel panorama televisivo.

Secondo quanto riportato da Candela, però, il nome di Belen sarebbe improvvisamente “saltato” nelle ultime ore, lasciando spazio a una nuova ipotesi che starebbe prendendo quota nei corridoi decisionali di Mediaset. Argomenti l'isola dei famosi

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Selvaggia Lucarelli in pole position per la conduzione

Tra i nomi ora più accreditati per la conduzione spunta quello di Selvaggia Lucarelli, reduce da un ruolo molto discusso e apprezzato come opinionista del Grande Fratello VIP.

La giornalista e opinionista televisiva si sarebbe distinta per il suo impatto mediatico e per la forte capacità di generare dibattito, elemento che — secondo i rumor — potrebbe aver convinto i dirigenti a valutare seriamente la sua candidatura alla guida del reality.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali da parte della produzione.

Il primo concorrente: Francesco Chiofalo

Le indiscrezioni non riguardano solo la conduzione. Sempre secondo quanto riportato da Candela, sarebbe già trapelato anche il nome del primo possibile concorrente: Francesco Chiofalo.

L’influencer, noto per la sua partecipazione a Temptation Island, è spesso al centro dell’attenzione mediatica anche per le sue scelte legate alla chirurgia estetica. Recentemente ha fatto parlare di sé dopo una lunga intervista nel programma Belve e per la sua partecipazione al reality The 50 Italia su Prime Video.

Cast ancora in definizione

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi resta quindi in piena fase di costruzione. Tra cambi di conduzione, possibili nuovi volti e strategie editoriali ancora in definizione, il quadro generale appare tutt’altro che stabile.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se si tratta solo di rumor o di un vero e proprio ribaltone televisivo.