Belén Rodriguez dimessa dall'ospedale dopo il malore in casa: come sta la conduttrice argentina

Belen Rodriguez è stata dimessa questa mattina dal Policlinico di Milano, dove era stata ricoverata nella giornata precedente dopo l’arrivo in ambulanza con codice giallo. A confermare la notizia è stata Fanpage.it, che ha contattato direttamente l’ufficio stampa dell’ospedale milanese.

Secondo quanto riferito dal Policlinico, “la paziente è in buone condizioni ed è stata dimessa”. La showgirl argentina è quindi rientrata a casa dopo gli accertamenti medici eseguiti nelle ultime ore.

L’allarme nell’appartamento di Belen Rodriguez: l’intervento del 112

L’episodio che ha portato al ricovero sarebbe avvenuto nella mattinata di lunedì. Alcuni condomini del palazzo in cui vive Belen Rodriguez, a Milano, avrebbero allertato il 112 dopo aver sentito la conduttrice chiedere aiuto dal suo appartamento al quarto piano.

Secondo la ricostruzione pubblicata da Fanpage.it, la showgirl si sarebbe affacciata alla finestra del bagno che dà sul cortile interno. Sul posto sono intervenuti soccorritori, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

La situazione sarebbe rimasta bloccata per circa tre ore. Solo dopo una lunga mediazione, e poco prima che i vigili del fuoco forzassero la porta d’ingresso, la conduttrice avrebbe aperto l’appartamento.

“Acuto malessere psicofisico”: cosa sarebbe successo

Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori avrebbero trovato Belen Rodriguez in uno stato definito di forte alterazione e confusione.

Le autorità avrebbero parlato di un “momento di acuto malessere psicofisico”, spiegando che la conduttrice appariva “confusa e in grado di esprimersi soltanto a monosillabi”.

Dopo il trasferimento in ospedale, i medici hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari, fino alle dimissioni arrivate questa mattina.

Le ultime ore difficili di Belen Rodriguez: dalla mancata conduzione de L’Isola dei Famosi agli incidenti a Milano

Nelle ultime giornate, il nome di Belen Rodriguez era già finito al centro del gossip e della cronaca per una serie di episodi che avrebbero contribuito ad aumentare la pressione attorno alla conduttrice.

Secondo diverse indiscrezioni, sabato mattina la showgirl avrebbe appreso di non essere stata scelta per la conduzione de L’Isola dei Famosi, programma che sperava di guidare.

In una precedente intervista ad Antonella Clerici, infatti, aveva dichiarato: “Mi piacerebbe molto farla perché l’ho fatta e capisco benissimo i meccanismi. Mi piacerebbe tanto… Poi si vedrà! Spero di sì”.

I tamponamenti a Milano e la denuncia

Sempre nella giornata di sabato, secondo quanto riportato da alcune fonti di cronaca, Belen Rodriguez sarebbe stata coinvolta in un paio di tamponamenti avvenuti a Milano.

Le ricostruzioni parlano di presunti allontanamenti dal luogo degli incidenti, circostanza che avrebbe fatto scattare una denuncia con ipotesi di reato come omissione di soccorso, fuga del conducente e ulteriori aggravanti ancora da verificare

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali della conduttrice sulla vicenda.

Il retroscena di Gabriele Parpiglia e il futuro televisivo

Il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha seguito da vicino la situazione, nella sua newsletter ha parlato di una reazione molto forte da parte della showgirl dopo la mancata scelta per L’Isola dei Famosi.

Secondo Parpiglia, Belen Rodriguez starebbe attraversando un periodo particolarmente delicato e avrebbe persino manifestato la volontà di allontanarsi temporaneamente dal mondo dello spettacolo.

Nel frattempo, le ultime indiscrezioni televisive indicano che la conduzione de L’Isola dei Famosi potrebbe essere affidata a Selvaggia Lucarelli.