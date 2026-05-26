X Factor 2026, è ufficiale: Irama nuovo giudice al posto di Achille Lauro

Il mondo di X Factor si prepara a un nuovo cambio importante nella sua giuria. Dopo settimane di indiscrezioni, arriva quella che ormai viene descritta come una svolta definitiva: Irama sarebbe il nuovo giudice del talent show di Sky, pronto a subentrare ad Achille Lauro, che ha recentemente annunciato il suo addio al programma.

L’addio di Achille Lauro a X Factor

Lo scorso mese, il pubblico del talent è rimasto sorpreso dall’annuncio di Achille Lauro, che ha deciso di lasciare il tavolo dei giudici dopo due anni.

Il cantante romano ha spiegato che si tratta di una scelta sofferta, dettata da nuovi impegni professionali e dalla volontà di concentrarsi maggiormente sulla propria musica. Tuttavia, non ha escluso un possibile ritorno in futuro.

Nelle sue parole di commiato, Lauro ha voluto ringraziare produzione, colleghi e tutta la squadra del programma: “Grazie di cuore a XF per questi anni bellissimi… Con infinita stima, amicizia e amore. Non escludo il ritorno. Ci vediamo negli stadi”.

Irama verso la giuria: la conferma dei rumor

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci sull’arrivo di Irama al posto di Achille Lauro. A rilanciare per primo l’indiscrezione era stato il podcast Pezzi di Musica, dove il giornalista Andrea Laffranchi aveva parlato di un provino già sostenuto dal cantante.

Secondo le anticipazioni, Irama avrebbe avuto la meglio anche su altri nomi in corsa, tra cui Tananai, che avrebbe comunque partecipato a una fase di selezione.

A rendere la notizia ancora più solida è stato il giornalista Giuseppe Candela, che ha parlato di trattativa ormai chiusa: “Irama è il nuovo giudice di X Factor, prende il posto di Achille Lauro. La notizia era stata anticipata e la trattativa è chiusa da giorni”.

La conferma e i dettagli della nuova edizione

Anche Vanity Fair ha confermato l’indiscrezione, sottolineando che il quadro della giuria della prossima edizione sarebbe ormai definito.

Irama affiancherebbe quindi i giudici già confermati: Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia, formando una squadra completamente rinnovata ma con volti già noti al grande pubblico.

Secondo quanto riportato, le registrazioni delle audizioni inizieranno già nei primi giorni di giugno, segnando ufficialmente l’avvio della nuova stagione.