L'Isola dei Famosi 2026, tutte le novità: eliminazioni senza televoto e finale 'blindata' con due versioni

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta già facendo discutere, anche se il pubblico italiano la vedrà soltanto in autunno. Secondo quanto riportato da Fanpage, il reality di Canale 5 prenderà ufficialmente il via con la registrazione tra circa due settimane, con un format completamente rinnovato e senza dirette.

Quando parte L’Isola dei Famosi 2026

Le registrazioni della nuova edizione sono previste dal 12 giugno al 20 luglio nelle Filippine, mentre la partenza dei primi naufraghi è fissata per il 6 giugno.

Entro il 9 giugno, l’intero cast dovrebbe raggiungere la location del reality. In totale, i concorrenti previsti sarebbero circa 20 naufraghi, pronti a vivere l’esperienza più estrema della televisione italiana. Argomenti l'isola dei famosi

Le puntate realizzate per la messa in onda in prima serata dovrebbero essere 11.

Il cast: tra conferme e indiscrezioni

Il cast non è ancora ufficiale, ma iniziano già a circolare diversi nomi. Tra i possibili naufraghi figurano:

Francesco Chiofalo

Le ex gieffine Raffaella Fico e Cecilia Capriotti

e Caroline Tronelli, ex flirt di Stefano De Martino

Si tratta, al momento, di indiscrezioni non confermate, ma che stanno alimentando la curiosità del pubblico.

Conduzione: addio a Belen Rodriguez, cresce l’ipotesi Lucarelli

Uno dei nodi più discussi riguarda la conduzione. Fino a pochi giorni fa sembrava certa la presenza di Belen Rodriguez, ma il suo nome sarebbe ora sfumato.

Secondo le ultime voci, la showgirl avrebbe reagito negativamente alla notizia.

Nel frattempo, prende quota un’ipotesi sorprendente: quella di Selvaggia Lucarelli, reduce dal successo come opinionista al GF Vip 8, che potrebbe essere al timone del reality.

Un’Isola senza televoto: cambia tutto

La prossima edizione de L’Isola dei Famosi sarà completamente diversa dalle precedenti: non ci sarà il televoto.

Le eliminazioni saranno determinate da:

risultati delle prove

nomination tra naufraghi

decisioni dirette della produzione

Inoltre, la produzione potrà decidere se attivare o meno l’opzione dell’Ultima Spiaggia, uno degli elementi storici del programma.

Finale segreta e doppie registrazioni

Una delle novità più importanti riguarda la finale. Poiché il programma sarà registrato e non in diretta, la produzione adotterà misure anti-spoiler.

Come già avviene per format come Pechino Express, verranno registrate più finali alternative.

La vittoria sarà stabilita alla presenza di un notaio, ma il nome del vincitore sarà rivelato solo durante la messa in onda dell’ultima puntata.

Montepremi e beneficenza

Il premio finale per il vincitore sarà di 100 mila euro.

Come da tradizione del programma, la metà della somma sarà devoluta in beneficenza.