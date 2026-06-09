Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli rassicura sul terremoto nelle Filippine: “Location distante, allarme esagerato”

Il debutto della nuova edizione de “Isola dei Famosi” si intreccia con l’attualità internazionale ancora prima dell’avvio ufficiale delle registrazioni. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito nelle ultime ore la regione meridionale delle Filippine, con epicentro al largo dell’isola di Mindanao, provocando forte preoccupazione e un immediato impatto mediatico anche in Italia.

Secondo le autorità locali, il bilancio è in aggiornamento ma si parla di almeno 19 vittime e oltre 200 feriti, oltre a un allarme tsunami temporaneo che ha coinvolto diverse aree del Sud-est asiatico.

La notizia ha rapidamente alimentato ipotesi e indiscrezioni sulla sicurezza della troupe di Mediaset e dei concorrenti del reality, appena arrivati nel Paese per le riprese. Argomenti l'isola dei famosi

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La smentita di Selvaggia Lucarelli: “Nessun rischio per il set”

A chiarire la situazione è intervenuta direttamente Selvaggia Lucarelli, conduttrice della nuova edizione insieme ad Alvin, che ha respinto le ricostruzioni allarmistiche circolate online.

Attraverso i propri canali social e la newsletter, la giornalista ha sottolineato come la produzione si trovi in un’area geograficamente distante e non coinvolta dal sisma: “Sto leggendo articoli allarmistici e imprecisi. L’Isola dei Famosi è una location distante dal terremoto. Le Filippine sono formate da 7000 isole, non sono le Eolie”.

“Isola dei Famosi”: produzione in sicurezza e riprese in differita

La macchina produttiva del reality targato Mediaset procede senza interruzioni. Dopo il viaggio con scalo a Hong Kong, la troupe è arrivata a Manila, per poi essere trasferita verso la zona costiera selezionata per le riprese.

Secondo quanto comunicato dalla produzione, l’area individuata risulta completamente fuori dalla traiettoria dei danni causati dal terremoto di Mindanao, dopo tutte le verifiche tecniche e logistiche previste.

Questa edizione segna inoltre una svolta importante per il format: per la prima volta si sperimenta una registrazione interamente in differita, abbandonando la diretta e lo studio televisivo tradizionale.