GF Vip, ex volto di Temptation Island punge Lucia Ilardo: "Qui si parla di vip!"

Dopo mesi di alti e bassi, Valentina Riccio e Antonio Panico, tra i protagonisti più discussi di Temptation Island 2025, hanno finalmente ritrovato la serenità. La coppia, che negli ultimi mesi è stata spesso al centro del gossip, ha annunciato ad aprile di essere in attesa del primo figlio insieme.

Nei giorni scorsi, i due futuri genitori hanno organizzato un emozionante gender reveal party, durante il quale hanno scoperto il sesso del loro bambino. All’evento erano presenti anche alcuni volti noti dell’ultima edizione del reality show che ha appassionato milioni di telespettatori.

Valentina Riccio e Antonio Panico aspettano un maschietto

Attraverso una sessione di domande e risposte sui social, Valentina Riccio ha condiviso con i fan le sue emozioni dopo il gender reveal, rivelando di aver sempre avuto la sensazione che il bebè fosse un maschio. Argomenti temptation island

grande fratello

Alla domanda: “Te lo aspettavi che fosse stato maschio? O volevate la femmina?”, l’ex protagonista di Temptation Island ha risposto: “Sì, un po’ sì. Avevo la sensazione che fosse maschietto e io e Antonio volevamo un maschietto, e così è stato, per fortuna”.

La differenza tra la gravidanza di oggi e quella vissuta da giovanissima

Nel corso delle stories, Valentina Riccio ha anche parlato della sua esperienza di maternità, confrontando la gravidanza attuale con quella vissuta quando era molto giovane.

La donna ha spiegato come oggi si senta più consapevole e responsabile: “Sono diventata mamma molto giovane. Tante cose non le capivo e avevo bisogno di essere aiutata. Adesso è completamente diverso, sono più responsabile, più grande e riesco a gestire tutto da sola”.

La risposta su Lucia Ilardo scatena le indiscrezioni

Tra le numerose domande ricevute, una in particolare ha attirato l’attenzione dei fan. Molti utenti hanno chiesto a Valentina Riccio se fosse ancora in contatto con Lucia Ilardo, ex protagonista di Temptation Island e concorrente dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip.

Durante il reality, Valentina aveva spesso difeso Lucia, ma la sua risposta ha alimentato nuove indiscrezioni su un possibile raffreddamento dei rapporti: “Lucia l’ho sentita appena è uscita dalla casa, poi le ho mandato il messaggio per invitarla alla mia festa a Napoli, ma non è potuta venire per impegni. Dopo non l’ho sentita più. La seguo comunque sui social, vedo che sta bene, sta con Renato Biancardi e sono felice per lei”.

La frecciatina finale di Valentina Riccio

A colpire i follower è stata soprattutto la conclusione del suo intervento, interpretata da molti come una frecciatina velata rivolta all’ex gieffina: “Anzi, diciamocela tutta, noi siamo gente comune, qui invece si parla di Vip!”.