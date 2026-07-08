Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio di nuovo insieme? Le foto a Roma accendono i rumors sul ritorno di fiamma

Sembrava una storia destinata a non nascere mai. Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, infatti, avrebbero dovuto conoscersi già durante il Grande Fratello Vip 5, con Alfonso Signorini pronto a fare da Cupido. All'ultimo momento, però, il campione di nuoto non entrò nella Casa per motivi personali e quell'incontro sfumò.

Dall'amore alla rottura: la storia tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio

La loro relazione è iniziata la scorsa estate ed è stata confermata dalle fotografie che li ritraevano mentre si scambiavano baci nelle acque di Pantelleria. Per mesi la coppia è stata al centro dell'attenzione del gossip, fino a quando hanno iniziato a circolare indiscrezioni su una crisi.

Successivamente è arrivata anche la conferma della rottura, raccontata dallo stesso Tommaso Zorzi nel corso di un podcast, facendo pensare che la loro storia fosse definitivamente conclusa.

Le foto a Roma riaccendono i rumors: reunion o ritorno di fiamma?

Eppure, come spesso accade, le sorprese non mancano. Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sono stati paparazzati insieme nel centro di Roma.

Secondo quanto pubblicato dal settimanale Chi, i due sono stati fotografati mentre si allenavano e correvano tra Villa Borghese e Piazza della Repubblica, trascorrendo diverse ore insieme.

Il soggiorno al The St. Regis Rome

A raccontare ulteriori dettagli è stata la giornalista Azzurra Della Penna, che ha rivelato come i due abbiano soggiornato per alcuni giorni nel prestigioso hotel cinque stelle The St. Regis Rome.

"La storie d'amore hanno un difetto: finiscono. Le più belle ricominciano. Solo pochi mesi fa si rincorrevano le voci di una relazione giunta ai titoli di coda. Oggi, invece, eccoli di nuovo insieme. Roma come sfondo, il St. Regis come quartier generale, un paio di giorni trascorsi fianco a fianco e una routine che dice più di tante smentite o conferme: allenamento all'alba, rientro in hotel insieme e una complicità che non sembra essersi presa nessuna pausa".

Nessun bacio, ma tanta complicità

Le immagini pubblicate non mostrano baci o gesti romantici che possano confermare con certezza un ritorno di fiamma. Tuttavia, la sintonia tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio appare evidente: sorrisi, battute e un'intesa che non è passata inosservata ai fotografi.

Per il momento resta aperta la domanda che incuriosisce i fan: si tratta soltanto di una ritrovata amicizia tra ex fidanzati oppure di un vero riavvicinamento sentimentale? Solo i prossimi giorni potranno chiarire quale sia il futuro della coppia.