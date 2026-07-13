Belen Rodriguez riunisce Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: la foto del compleanno di Luna Marì conquista tutti

C'è chi sostiene che sia impossibile mantenere un rapporto sereno con gli ex partner e costruire una famiglia allargata equilibrata. Eppure Belen Rodriguez, in occasione del quinto compleanno della figlia Luna Marì, ha dimostrato che, con rispetto, maturità e affetto, tutto questo può diventare realtà.

Una fotografia condivisa sui social racconta più di tante parole: un'immagine che ritrae la showgirl circondata dalle persone più importanti della sua vita e che sta facendo il giro del web.

La festa di Luna Marì riunisce tutta la famiglia

Per festeggiare i cinque anni della sua secondogenita, Belen Rodriguez ha organizzato una festa all'insegna dell'unità familiare. Al centro dello scatto pubblicato sui social ci sono la conduttrice e la piccola Luna Marì, mentre intorno a loro si stringono amici e parenti in un grande abbraccio.

Accanto ai genitori della showgirl, al fratello Jeremias Rodriguez, alla sorella Cecilia Rodriguez e a Ignazio Moser, spicca la presenza di Antonino Spinalbese, padre della bambina, accompagnato dalla madre.

Ma il dettaglio che ha maggiormente colpito i fan è la presenza di Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez e padre di Santiago. Il conduttore ha scelto di partecipare alla festa della sorellina del figlio, regalando un'immagine che racconta come il bene dei figli possa andare oltre la fine di una storia d'amore.

La foto simbolo di una famiglia allargata

Lo scatto rappresenta un esempio di famiglia allargata costruita sul rispetto reciproco. Pur avendo intrapreso strade diverse, Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese hanno dimostrato che è possibile condividere momenti importanti senza tensioni, mettendo al primo posto la serenità dei bambini.

A rendere ancora più significativo il post è stata la frase scelta dalla showgirl come didascalia: «Che bello quando la famiglia è unita!»

La dolcissima dedica di Belen Rodriguez a Luna Marì

Oltre alla foto di famiglia, Belen Rodriguez ha condiviso un carosello di immagini dedicate alla crescita della figlia, accompagnandolo con una lunga lettera piena d'amore.

La showgirl descrive Luna Marì come una bambina «educata, brillante, intensa, leale, forte, costante, dolce, sincera, rispettosa e sognante», spiegando come ogni suo sorriso riesca a illuminare la sua vita.

Il messaggio si conclude con una tenera promessa: «Princesa mia, feliz cumpleaños. Se non mi vedrai davanti, guardati indietro: sarò sempre a coprire le tue spalle ed elevarti fino alle galassie. Te amo mamá».

Un nuovo equilibrio personale e professionale

Negli ultimi anni Belen Rodriguez ha attraversato un periodo complesso, segnato da difficoltà personali e professionali, oltre che da alcuni problemi di salute. Oggi, però, la showgirl sembra aver ritrovato la serenità.

Sul lavoro è tornata protagonista con Tu sì que vales, mentre nella vita privata avrebbe ritrovato la felicità accanto a Gaetano Fidanzati, con il quale ha recentemente condiviso sui social il primo bacio.