Temptation Island vola negli ascolti: oltre 3,8 milioni di spettatori e il 31,1% di share

Temptation Island 2026 continua a dominare il prime time estivo. La quinta puntata, andata in onda lunedì 20 luglio su Canale 5, ha registrato 3.874.000 spettatori e uno share del 31,1%.

L'appuntamento condotto da Filippo Bisciglia ha regalato nuovi colpi di scena tra falò mancati, dichiarazioni inaspettate e rapporti ormai sempre più compromessi. Ecco tutto quello che è successo.

Giovanni richiama Sabrina al falò, ma arriva un altro rifiuto

La situazione tra Giovanni e Sabrina continua a precipitare.

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Dopo aver visto il crescente feeling tra la fidanzata e il single Lory, culminato in nuovi contatti fisici, il giovane siciliano decide di chiedere per la seconda volta un falò di confronto anticipato.

Per lui un nuovo rifiuto rappresenterebbe un gesto di egoismo difficile da accettare e chiede perfino che Sabrina venga accompagnata direttamente da Filippo Bisciglia.

La risposta, però, è ancora negativa. Sabrina sceglie di restare nel villaggio perché sente di aver bisogno di altro tempo per capire i propri sentimenti. Giovanni torna così tra i compagni di avventura, trovando conforto nella conoscenza con la single Elisa.

Francesca e Danilo: entrambi vicini ai single

Anche la relazione tra Francesca e Danilo attraversa un momento molto delicato.

Danilo, che aveva già confessato di sentirsi soffocato dal rapporto, si avvicina sempre di più alla single Giulia. Le immagini mostrate nel capanno raccontano una complicità fatta di coccole, carezze e momenti di grande intimità.

Nel frattempo anche Francesca abbassa le difese e si lascia conoscere dal single Marco. Tra balli sensuali, abbracci e gesti d'affetto, i due appaiono sempre più vicini.

Le immagini fanno soffrire Danilo, ma anche Francesca vive un forte senso di colpa. A un certo punto tenta addirittura di raggiungere il fidanzato nel villaggio dei ragazzi, sopraffatta dalle emozioni.

Soraya ammette: "Non amo più Cristian"

Il momento più intenso della serata riguarda la coppia formata da Soraya e Cristian.

Soraya racconta di non sentirsi mai davvero vista dal fidanzato e continua ad avvicinarsi al single Dimitri. Durante una permanenza in piscina, lui le massaggia e le bacia i piedi, mentre in un'altra conversazione emerge che Cristian non è mai stato denigrato davanti al tentatore.

Poi arriva la confessione destinata a cambiare tutto.

Davanti ai filmati, Soraya ammette per la prima volta di non amare più Cristian, pur confessando di avere paura di ciò che accadrà una volta terminato il programma.

Dimitri, intanto, rivela agli altri single di voler proseguire la conoscenza anche fuori dal reality. Successivamente i due sembrano prendere leggermente le distanze, spaventati dai sentimenti che stanno nascendo, mentre Soraya non esclude completamente un possibile riavvicinamento con Cristian.

Al falò delle fidanzate non arrivano nuovi video per lei, ma Soraya si mostra comunque molto delusa, convinta che Cristian non abbia mai espresso davvero i propri sentimenti durante tutta la relazione.

Andrea e Sary sempre più vicini, Iris riceverà il falò?

Tra le coppie più discusse resta quella composta da Andrea e Iris.

Andrea appare ormai completamente coinvolto dalla single Sary. I due si scambiano continue attenzioni, piccoli baci e parole affettuose, arrivando perfino a chiamarsi reciprocamente "amore".

In un momento particolarmente significativo, Sary prova perfino a parlare all'orecchio di Andrea per evitare i microfoni, mentre lui scherza sull'idea di baciarla prima della fine della serata.

Dall'altra parte, Iris assiste alle immagini con crescente amarezza e scrive sulla sabbia la frase "Burroso schifoso", riferendosi a un'espressione usata dal fidanzato.

Ma il finale riserva un nuovo colpo di scena.

Andrea improvvisamente dice di sentire la mancanza di Iris, tenta senza successo di raggiungerla nel villaggio delle fidanzate e decide infine di chiedere un falò di confronto anticipato. Racconta di aver capito che l'assenza della compagna gli pesa profondamente e di voler salvare la relazione.

La domanda resta aperta: Iris accetterà il confronto?

Quando va in onda la prossima puntata di Temptation Island 2026

L'avventura di Temptation Island 2026 proseguirà mercoledì 22 luglio, quando i telespettatori scopriranno l'esito del falò richiesto da Andrea e gli sviluppi delle altre coppie ancora in gioco.