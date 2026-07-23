Temptation Island continua a trionfare: il reality supera ancora il 31% di share

La quattordicesima edizione di Temptation Island si avvia ormai verso la conclusione, ma continua a confermarsi uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. La prossima settimana andranno in onda gli ultimi tre appuntamenti del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, durante i quali il pubblico scoprirà il destino definitivo delle coppie ancora protagoniste del viaggio nei sentimenti.

Anche la sesta puntata, trasmessa nella serata di ieri su Canale 5, ha conquistato milioni di telespettatori, confermando il momento d'oro del format prodotto da Fascino.

Andrea e Iris escono insieme dopo il falò di confronto

Tra i momenti più emozionanti della serata c'è stato il falò di confronto tra Andrea e Iris. Dopo settimane di tensioni e dubbi, la coppia ha deciso di lasciare il programma insieme.

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Una scelta tutt'altro che scontata: Iris, pur non nascondendo le ferite maturate durante il percorso, ha scelto di concedere al fidanzato un'ultima possibilità, confidando nella volontà di cambiamento più volte manifestata da Andrea.

Diamante pronto a chiedere a Bernadette di sposarlo

Importanti novità anche per la coppia formata da Bernadette e Diamante.

L'ex calciatore, infatti, nel corso dell'esperienza nel villaggio ha preso piena consapevolezza dei propri sentimenti, arrivando alla conclusione di voler costruire un futuro con la fidanzata. La sua intenzione è quella di compiere il grande passo e chiederle di sposarlo, regalando uno dei momenti più romantici di questa edizione.

Ascolti Temptation Island: la sesta puntata sfiora il 32% di share

Se sul fronte sentimentale non sono mancati i colpi di scena, anche gli ascolti continuano a premiare il programma.

Nelle ultime settimane Temptation Island ha registrato numeri straordinari, confermandosi uno dei fenomeni televisivi dell'estate 2026. Le tre puntate precedenti avevano già raccolto risultati eccezionali, con il 33%, il 30% e il 31% di share, dati che hanno consolidato il reality come leader assoluto della prima serata.

La puntata trasmessa ieri sera ha ulteriormente confermato questo trend positivo: il programma ha infatti totalizzato 3.739.000 telespettatori, pari al 31,6% di share, mantenendosi sostanzialmente in linea con gli ottimi risultati ottenuti dalla quinta puntata andata in onda lunedì scorso.

Finale sempre più vicino: cresce l'attesa del pubblico

Con il gran finale ormai alle porte, cresce l'attesa per conoscere le decisioni delle coppie rimaste nei villaggi e capire chi uscirà insieme e chi, invece, sceglierà di interrompere definitivamente la relazione.