Temptation Island, Sabrina spiazza Lory: «Andiamo in bagno, lì non ci sono telecamere». La reazione del tentatore

La coppia formata da Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso continua a monopolizzare l'attenzione del pubblico di Temptation Island. Dopo la puntata andata in onda su Canale 5 lo scorso 22 luglio, il percorso dei due fidanzati è diventato uno dei temi più discussi sui social, tra accuse di incoerenza, colpi di scena e anticipazioni che promettono di far parlare ancora.

Le critiche di Sabrina a Giovanni

Fin dall'inizio dell'esperienza nel villaggio delle fidanzate, Sabrina non ha nascosto il proprio malcontento nei confronti di Giovanni.

Secondo la giovane, il fidanzato sarebbe troppo influenzato dalla madre, poco maturo e incapace di dare alla relazione le attenzioni che lei desidera. Critiche che hanno accompagnato gran parte del suo percorso nel reality.

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Nel frattempo, però, Sabrina ha instaurato un rapporto sempre più stretto con il single Lorenzo Ferrari, mostrando un'intesa che ha inevitabilmente alimentato dubbi e discussioni tra gli spettatori.

Il rapporto con Lory e i falò rifiutati

Mentre Giovanni chiedeva per ben due volte un falò di confronto anticipato, Sabrina ha deciso di rifiutare entrambe le richieste, preferendo continuare il proprio percorso nel villaggio. La vicinanza con Lory è cresciuta puntata dopo puntata, fino a diventare uno degli argomenti più commentati dell'edizione.

La reazione ai video di Giovanni

La situazione è cambiata quando Sabrina ha assistito ai nuovi filmati del fidanzato, nei quali Giovanni appariva sempre più complice con Elisa Varcaggiu, una delle single del villaggio.

Di fronte alle immagini, la Soussi è sbottata, dichiarando che "Giovanni mi fa schifo" e sostenendo che il comportamento del fidanzato fosse molto più grave del suo. Parole che, però, non hanno convinto una parte consistente del pubblico.

Il web parla di incoerenza

Su X, Instagram e TikTok si sono moltiplicati i commenti nei confronti di Sabrina. Molti utenti hanno evidenziato come la concorrente abbia criticato severamente Giovanni, pur essendosi nel frattempo avvicinata al tentatore Lory.

Secondo numerosi telespettatori, la giovane avrebbe adottato "due pesi e due misure", giudicando il fidanzato senza riconoscere il proprio coinvolgimento emotivo con il single.

La richiesta di un bacio divide il pubblico

A far esplodere definitivamente il dibattito è stata la scena in cui Sabrina ha chiesto esplicitamente a Lory di baciarla.

Il momento è diventato rapidamente virale, generando migliaia di commenti. Molti utenti hanno definito il gesto eccessivo e poco rispettoso nei confronti della relazione con Giovanni, mentre altri hanno ritenuto che la concorrente stesse semplicemente seguendo le proprie emozioni.

In quell'occasione, però, Lory ha scelto di non assecondare la richiesta.

Le anticipazioni del 27 luglio: la proposta nel bagno

Le anticipazioni della puntata in onda questa sera, lunedì 27 luglio, promettono di alimentare ulteriormente le polemiche. Secondo quanto mostrato nei filmati diffusi prima della messa in onda, Sabrina propone al single Lory di spostarsi in bagno, spiegando che lì "non ci sono le telecamere".

Anche questa volta, però, il tentatore decide di non accettare la proposta, mantenendo un atteggiamento prudente e rifiutando di seguirla.