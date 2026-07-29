Temptation Island fenomeno dell'estate: ascolti record anche con l'ottava puntata

Temptation Island non conosce battute d'arresto. L'edizione 2026 del reality condotto da Filippo Bisciglia continua a macinare ascolti straordinari, confermandosi il programma più seguito dell'estate televisiva. Anche l'ottava puntata, andata in onda martedì 28 luglio (clicca QUI per il resoconto), ha registrato numeri eccezionali: 4.405.000 telespettatori e il 34,1% di share, migliorando ulteriormente il già straordinario risultato ottenuto appena ventiquattr'ore prima.

Un successo costruito settimana dopo settimana grazie alle storie delle coppie, ai falò di confronto, ai colpi di scena e a un racconto che continua a coinvolgere milioni di spettatori, oltre a dominare le conversazioni sui social.

Una crescita costante puntata dopo puntata

L'edizione 2026 ha mostrato un andamento praticamente inarrestabile. Dopo un ottimo debutto, il programma ha saputo consolidare il proprio pubblico fino a raggiungere numeri che rappresentano tra i migliori risultati della storia del format.

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Ecco il riepilogo degli ascolti:

1ª puntata: 3.569.000 spettatori – 27,6% di share;

3.569.000 spettatori – di share; 2ª puntata: 3.819.000 spettatori – 26,6% di share (penalizzata dalla concorrenza dei Mondiali di calcio);

3.819.000 spettatori – di share (penalizzata dalla concorrenza dei Mondiali di calcio); 3ª puntata: 3.752.000 spettatori – 30,3% di share;

3.752.000 spettatori – di share; 4ª puntata: 3.880.000 spettatori – 31,0% di share;

3.880.000 spettatori – di share; 5ª puntata: 3.851.000 spettatori – 31,5% di share;

3.851.000 spettatori – di share; 6ª puntata: 3.739.000 spettatori – 31,6% di share;

3.739.000 spettatori – di share; 7ª puntata: 4.390.000 spettatori – 34,0% di share;

Un fenomeno dell'estate televisiva

Il dato dell'ottava puntata certifica l'eccezionale stato di salute del reality prodotto da Fascino. Superare stabilmente il 34% di share nel prime time estivo è un risultato ormai sempre più raro per la televisione generalista e conferma come Temptation Island sia diventato uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico.

Il programma continua inoltre a registrare performance ancora più elevate sul target commerciale e tra i giovani, dimostrando una capacità di coinvolgimento trasversale che poche trasmissioni possono vantare.

Con questi numeri, Temptation Island si conferma il vero dominatore dell'estate 2026 e si avvia verso il finale con aspettative altissime, pronto a ritoccare ancora una volta i propri record di ascolto.