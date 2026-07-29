Temptation Island, Riccardo Guarnieri attacca Sabrina: «Scarica su di lui la colpa delle sue azioni»

La penultima puntata della quattordicesima edizione di Temptation Island, andata in onda ieri sera su Canale 5, continua a far discutere anche dopo la messa in onda. Al centro dell'attenzione c'è il turbolento falò di confronto tra Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi, conclusosi con la decisione dei due di lasciare il programma separati.

A infiammare il dibattito, però, non sono stati soltanto i protagonisti del reality, ma anche il commento pubblicato sui social da Riccardo Guarnieri, ex volto di Uomini e Donne, le cui parole hanno immediatamente attirato l'attenzione dei fan.

Il falò decisivo tra Sabrina e Giovanni

Dopo aver richiesto per ben tre volte un falò di confronto anticipato, Giovanni Grazioso è riuscito a ottenere l'incontro con Sabrina Soussi. L'inizio del confronto è stato particolarmente teso: il giovane, infatti, ha dichiarato di non voler nemmeno parlare con la fidanzata e di voler lasciare immediatamente il programma.

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Solo grazie all'intervento del conduttore Filippo Bisciglia, Giovanni ha accettato di sedersi e affrontare la discussione.

Nel corso del confronto sono emerse tutte le incomprensioni che avevano logorato il rapporto. Giovanni ha ammesso di aver capito di non amare più Sabrina, mentre lei gli ha rimproverato le numerose mancanze vissute durante la relazione. Al termine del falò, la coppia ha scelto di separarsi definitivamente.

Il commento di Riccardo Guarnieri divide il web

La vicenda ha acceso il dibattito sui social, dove migliaia di telespettatori hanno espresso il proprio punto di vista. Tra i commenti più discussi c'è stato quello di Riccardo Guarnieri, ex protagonista sia di Temptation Island sia del Trono Over di Uomini e Donne.

Guarnieri ha preso apertamente le difese di Giovanni, scrivendo: «È il classico esempio di donna che evita di assumersi la responsabilità dei propri comportamenti, scaricando su di lui la colpa delle sue stesse azioni e cercando di passare lei stessa per vittima. Rimprovera lui per aver probabilmente baciato una single in bagno quando in realtà è stata lei a insistere per portare il single in bagno e baciarlo profondamente. Giovanni, nonostante tutto, non l'ha colpevolizzata di nulla: è stato il rispetto di un sentimento che ha provato veramente. Bravo Giovanni!».

Il possibile riferimento a Ida Platano

Le parole dell'ex cavaliere non sono passate inosservate. Molti utenti hanno infatti interpretato il suo intervento come un possibile riferimento indiretto alla tormentata relazione vissuta negli anni con Ida Platano, una delle storie più seguite nella storia di Uomini e Donne.

Sui social numerosi fan hanno evidenziato alcune analogie tra le considerazioni espresse da Guarnieri e le dinamiche che, in passato, avevano caratterizzato il suo rapporto con Ida. L'ex cavaliere, tuttavia, non ha mai citato esplicitamente l'ex compagna, lasciando spazio alle interpretazioni del pubblico.