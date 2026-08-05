Temptation Island, Danilo D'Angelo diffida la tiktoker Simona Giordano: lei rompe il silenzio e racconta tutto

Continua a far discutere il post Temptation Island. Dopo il confronto andato in onda nella puntata speciale del "mese dopo", emerge un nuovo capitolo che coinvolge Danilo D'Angelo e la tiktoker Simona Giordano.

Nei giorni scorsi la creator aveva sostenuto di aver avuto una frequentazione con Danilo, alimentando ulteriormente il dibattito sulla situazione sentimentale dell'ex concorrente del reality.

Il rapporto con Francesca Coppola

Durante la puntata speciale, Danilo aveva raccontato di essersi allontanato dalla fidanzata Francesca Coppola dopo aver scoperto alcune conversazioni tra lei e il tentatore Marco Fatata, con il quale aveva instaurato un rapporto molto stretto all'interno del villaggio.

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Francesca, invece, aveva dichiarato di voler ricostruire la relazione, spiegando di aver capito di essere ancora innamorata di Danilo.

"Ho ricevuto una diffida"

Nelle ultime ore Simona Giordano è tornata sull'argomento attraverso i social, affermando di aver ricevuto una diffida da parte di Danilo D'Angelo. La tiktoker ha spiegato che il documento è ora al vaglio dei suoi legali e ha colto l'occasione per raccontare anche un episodio che, a suo dire, l'avrebbe coinvolta personalmente durante una diretta su TikTok.

Le accuse ai familiari di Danilo

Secondo quanto riferito dalla Giordano, durante una sua live sarebbero intervenuti alcuni presunti familiari di Danilo con commenti offensivi nei suoi confronti e verso la sua famiglia. La creator sostiene di aver conservato gli screenshot dei messaggi ricevuti e afferma che, successivamente, i profili coinvolti avrebbero modificato il nome utente per poi essere disattivati.

Pur senza pubblicare riferimenti ai soggetti coinvolti, Simona ha dichiarato di non accettare che venga raccontata "solo una parte della storia" e di vedersi attribuire comportamenti minacciosi che respinge con decisione.

La tiktoker ha infine annunciato di voler conservare tutta la documentazione raccolta e di essere pronta a tutelare la propria posizione nelle sedi competenti.