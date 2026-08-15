Grande Fratello Vip, Sara Gaudenzi si candida: «Sono pronta a entrare nella Casa»

Dopo Uomini e Donne, per Sara Gaudenzi potrebbe aprirsi una nuova avventura televisiva. L’ex tronista, reduce dalla fine della relazione con Alessio Rubeca, ha infatti ammesso che accetterebbe volentieri di mettersi nuovamente in gioco davanti alle telecamere, questa volta al Grande Fratello Vip.

Gaudenzi è stata una delle protagoniste dell’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi. Entrata inizialmente nel programma come corteggiatrice di Flavio Ubirti, ha successivamente ottenuto il trono e concluso il suo percorso scegliendo Alessio Rubeca. Una storia che, però, lontano dagli studi televisivi non ha avuto lunga durata.

Sara Gaudenzi: «Ora sono single»

Intervistata dal settimanale Mio, Sara ha confermato che tra lei e Alessio non ci sono stati nuovi contatti dopo la rottura.

«Non l’ho più sentito e non l’ho più visto. Non si dimentica qualcuno con il tempo o con la rabbia, bensì con il disgusto. Ed è quello che ho provato… disgusto. Ora sono single», ha raccontato.

L'esperienza vissuta sembra aver cambiato soprattutto il suo modo di affrontare i rapporti sentimentali. L'ex tronista ha spiegato di non avere fretta di trovare un nuovo compagno e di essere diventata molto più prudente nelle conoscenze.

«Non mi interessa avere qualcuno accanto a tutti i costi, ma trovare una persona che mi trasmetta rispetto. Non idealizzo più nessuno, mi voglio prendere più tempo necessario per capire chi ho davanti», ha aggiunto, sottolineando che per lei «la fiducia si conquista».

I dubbi sul presunto tradimento e la rottura

Alla base della crisi con Rubeca erano emersi anche sospetti su un possibile tradimento, mai accertato. In precedenza Sara aveva raccontato di un litigio dopo il quale Alessio sarebbe sparito per alcuni giorni, trascorrendo il weekend fuori prima di tornare a parlarle.

«Io non lo so cosa è successo, se mi ha tradita o no», aveva precisato Gaudenzi, spiegando che Rubeca aveva negato qualsiasi infedeltà e le aveva chiesto scusa.

La relazione, tuttavia, non è riuscita a superare la crisi e i due hanno definitivamente preso strade diverse.

Niente ritorno a Uomini e Donne: nel mirino c'è il Grande Fratello Vip

Archiviata la storia con Alessio, Sara guarda adesso al futuro. E tra le esperienze che sarebbe pronta ad affrontare c'è proprio il Grande Fratello Vip.

Diversa, invece, la posizione su un possibile ritorno a Uomini e Donne. Anche davanti a un'eventuale nuova proposta di Maria De Filippi, Gaudenzi preferirebbe non ripetere l'esperienza.

«È stata un’esperienza importante e sono grata a Maria e alla redazione per l’opportunità che mi hanno dato. Credo che nella vita sia giusto guardare avanti piuttosto che cercare di rivivere qualcosa che ormai appartiene al passato».

Il capitolo Uomini e Donne, dunque, per Sara sembra definitivamente chiuso. Quello dei reality, invece, potrebbe essere soltanto all'inizio.