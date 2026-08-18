Belén Rodriguez, il fidanzato Gaetano rompe il silenzio: «Mi deve delle spiegazioni, alcune cose non tornano»

Belén Rodriguez torna prepotentemente al centro del gossip in questa caldissima estate 2026. Questa volta a far discutere è la sua situazione sentimentale e, in particolare, il rapporto con Gaetano Fidanzati, il personal trainer 35enne al quale la showgirl è legata sentimentalmente.

A far esplodere il caso è stato Gabriele Parpiglia, che attraverso la sua newsletter ha raccontato una serie di retroscena sulla vacanza di Belén in Sardegna. Indiscrezioni che hanno provocato prima la durissima reazione della showgirl e poi il silenzio di Fidanzati. Fino ad oggi, quando il personal trainer ha deciso di parlare.

Tutto parte dal Ferragosto in Sardegna

La miccia si accende il 15 agosto, quando Parpiglia pubblica nella sua newsletter una ricostruzione del Ferragosto di Belén, trascorso in Sardegna senza Gaetano Fidanzati.

Secondo quanto raccontato dal giornalista, durante una serata a Porto Rafael la showgirl sarebbe stata vista in compagnia di amici e avrebbe successivamente lasciato la festa insieme a un altro uomo. Nella ricostruzione vengono inoltre riferiti momenti di tensione con alcuni fotografi e viene avanzata l'ipotesi che Fidanzati non fosse al corrente di quanto accaduto.

Il giorno successivo arriva un altro elemento destinato ad alimentare il gossip: secondo Parpiglia, Gaetano avrebbe appreso quanto accaduto proprio attraverso la newsletter e avrebbe quindi deciso di prendere le distanze dalla showgirl.

La reazione durissima di Belén

Belén non resta in silenzio. Attraverso i social respinge la ricostruzione e accusa chi ha diffuso le immagini della serata di averle decontestualizzate, tagliandole in modo da escludere dalla scena il gruppo di amici con il quale si trovava.

La showgirl contesta dunque l'interpretazione data alla serata e reagisce con parole molto dure nei confronti di Parpiglia. Da quel momento quello che era nato come un gossip sentimentale si trasforma anche in un duro scontro personale tra Belén e il giornalista.

Parpiglia, a sua volta, rende pubblica la propria intenzione di procedere per vie legali. Anche Belén, nelle ore successive, annuncia di essersi rivolta ai suoi legali di fiducia. La vicenda assume così contorni che vanno ben oltre il semplice pettegolezzo estivo.

Nel frattempo resta aperta la domanda principale: che cosa sta succedendo davvero tra Belén e Gaetano Fidanzati?

Gaetano Fidanzati rompe il silenzio

La risposta, almeno parzialmente, arriva oggi, 18 agosto. Dopo giorni di silenzio, Fidanzati decide di raccontare la propria versione proprio a Gabriele Parpiglia.

Il personal trainer conferma innanzitutto che qualcosa nel rapporto con Belén si è effettivamente incrinato: «Che ti devo dire Gabriele. Sì, mi sono un po’ stranito. Sono rientrato ieri a Milano. Dovevo raggiungere Belén ma ho preferito fermarmi qui. In questi giorni ho fatto scendere il silenzio perché alcune cose non tornano».

Fidanzati precisa però che, al momento della partenza della showgirl per la Sardegna, tra loro la situazione appariva tranquilla: «Quando lei è partita era tutto ok. All’arrivo in Sardegna abbiamo iniziato a discutere, come discutono tutte le coppie. Questa è la verità dei fatti».

«Belén mi deve delle spiegazioni»

Il particolare più significativo riguarda la decisione di Gaetano di non raggiungere Belén, nonostante fosse questo il programma iniziale: «Mi sono fermato a Milano. Non lo so se andrò. So che Belén è una mamma fantastica, una donna fantastica, so che ci parleremo. Ma adesso non lo so».

Poi arriva la frase che inevitabilmente riaccende il gossip: «Certo, mi deve delle spiegazioni».

Il personal trainer, tuttavia, evita di parlare apertamente di una rottura e lascia ancora spazio alla possibilità di un chiarimento: «Vorrei che si abbassassero i toni e vediamo se tutto si risolve per il meglio in un modo o nell’altro. Non sono fatto per queste cose».

Parole che, almeno per ora, non certificano la fine della relazione, ma confermano che tra Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati esiste una crisi reale. Dal Ferragosto trascorso separati alle indiscrezioni sulla notte in Sardegna, passando per lo scontro tra la showgirl e Parpiglia, fino alle dichiarazioni di Gaetano: in appena quattro giorni quella che sembrava una storia sentimentale lontana dai riflettori si è trasformata nel gossip più acceso di questa estate.