Doc - Nelle tue mani diventa uno show: Rai 1 prepara una serata evento con tutto il cast

Non solo fiction. “Doc - Nelle tue mani” è pronto a trasformarsi anche in un grande show televisivo di prima serata. Rai 1 avrebbe infatti deciso di celebrare il successo di una delle serie italiane più amate degli ultimi anni con una serata evento che coinvolgerà i protagonisti della fiction.

L'indiscrezione arriva dalla rubrica “C'è Chi dice” di Giuseppe Candela sul settimanale “Chi”, che anticipa il progetto previsto dopo la conclusione della quarta stagione.

Doc 4 al via il 1° ottobre

Prima, però, ci sarà l'attesissimo ritorno in corsia. La quarta stagione di “Doc - Nelle tue mani” debutterà il 1° ottobre su Rai 1 e sarà composta da 16 episodi distribuiti in otto prime serate. Al centro della storia ci sarà ancora Andrea Fanti, il medico interpretato da Luca Argentero, personaggio diventato negli anni il simbolo della serie.

Il successo di “Doc” ha ormai superato da tempo i confini italiani. Il format è stato adattato anche negli Stati Uniti, dove la versione americana ha ottenuto il rinnovo per nuove stagioni.

Una serata evento con il cast

Terminata la quarta stagione, Rai 1 dovrebbe proporre “Nelle tue mani”, titolo ancora provvisorio dello speciale. Non si tratterà di un nuovo episodio della fiction, ma di un vero programma televisivo dedicato al mondo di “Doc”.

Secondo quanto anticipato da “Chi”, in studio dovrebbe riunirsi l'intero cast, con momenti di spettacolo, racconti e sorprese. Un modo per celebrare il percorso iniziato nel 2020 e il rapporto che in questi anni si è creato tra i protagonisti e il pubblico.

Il futuro di Doc e il nodo Luca Argentero

La quarta stagione avrà inoltre un significato particolare per il futuro della serie. Luca Argentero si prepara infatti a lasciare progressivamente il ruolo centrale di Andrea Fanti, anche se il distacco potrebbe non avvenire in maniera brusca.

Rai Fiction sta già lavorando all'ipotesi di una quinta stagione, nella quale dovrebbe avvenire un passaggio di testimone e assumere maggiore peso anche una linea narrativa crime.

A delineare il progetto è stata la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, spiegando che Argentero ha scelto di fermarsi mentre la serie è destinata a proseguire. Le indicazioni più recenti fanno però pensare a un'uscita graduale di Andrea Fanti, con una possibile presenza del personaggio anche nella fase iniziale del nuovo corso.