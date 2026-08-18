Uomini e Donne, Alessio Pili Stella e Debora Bragetti: dopo le voci di crisi, una segnalazione cambia tutto

Le voci di una possibile crisi sembrano allontanarsi per Alessio Pili Stella e Debora Bragetti, una delle coppie nate nell’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo alcuni giorni in cui la loro minore presenza insieme sui social aveva alimentato dubbi tra i fan, una nuova segnalazione li mostra nuovamente fianco a fianco durante le vacanze.

La storia nata a Uomini e Donne

La conoscenza tra Alessio e Debora era iniziata all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi e non era stata priva di momenti complicati.

Alla fine, però, il cavaliere aveva scelto di lasciare il programma insieme a Debora, sorprendendola con una romantica dedica al pianoforte. Una decisione che aveva colto di sorpresa anche Rosanna Siino, che in quel periodo stava frequentando Alessio e non si aspettava che il cavaliere decidesse di proseguire fuori dal programma proprio con Debora.

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Una volta lontani dalle telecamere, i due hanno continuato a frequentarsi e hanno trascorso molto tempo insieme, concedendosi anche alcuni giorni di vacanza. Una relazione che, almeno inizialmente, sembrava procedere senza particolari problemi.

Le voci di crisi e la risposta della coppia

Nelle ultime settimane, tuttavia, alcuni fan avevano notato una maggiore distanza tra Alessio e Debora. La circostanza aveva immediatamente alimentato le ipotesi di una possibile crisi.

I diretti interessati avevano però ridimensionato le indiscrezioni, spiegando semplicemente di voler vivere l'estate senza necessariamente trascorrere ogni momento insieme, dedicando tempo anche agli amici e alle rispettive famiglie.

Adesso arriva un ulteriore elemento che sembra confermare la loro versione.

Alessio e Debora insieme a Porto Cesareo

Nelle scorse ore Deianira Marzano ha infatti condiviso una segnalazione ricevuta da un utente, accompagnata da una foto nella quale Alessio e Debora appaiono insieme e abbracciati sulla spiaggia.

Secondo la testimonianza, i due si troverebbero in vacanza a Porto Cesareo, in Puglia, e sarebbero stati avvistati all'Orange Sun.

«Alessio e Debora di Uomini e Donne all’Orange Sun di Porto Cesareo», si legge nella segnalazione.

L'immagine sembra dunque mettere, almeno per il momento, un freno alle indiscrezioni su una loro separazione. Alessio Pili Stella e Debora Bragetti sono ancora insieme e stanno trascorrendo alcuni giorni d'estate in Puglia: un segnale che, a giudicare dall'abbraccio immortalato in spiaggia, la relazione nata davanti alle telecamere di Uomini e Donne continua anche lontano dallo studio.