Temptation Island, è già finita tra Nicole Cena e Cristian Mascolino? «Lei lo avrebbe mollato»

Nuovo possibile colpo di scena nel rapporto tra Cristian Mascolino e Nicole Cena. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che parlavano di una frequentazione ancora in corso tra il protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island e l’ex tentatrice, adesso arriva una segnalazione che sembrerebbe andare nella direzione opposta.

A riceverla è stato Lorenzo Pugnaloni, e a scrivergli è una persona che sostiene di trovarsi in vacanza in Sardegna e che riferisce una voce piuttosto netta: “Sono in vacanza in Sardegna e da quello che mi hanno detto Nicole avrebbe già mollato Cristian”.

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Cristian e Nicole, la frequentazione sarebbe già finita?

Se la segnalazione trovasse conferma, rappresenterebbe un cambiamento importante rispetto a quanto emerso soltanto nelle ultime ore. Le indiscrezioni precedenti, infatti, lasciavano intendere che Cristian e Nicole continuassero a sentirsi e a frequentarsi dopo la fine dell’esperienza televisiva.

Adesso, invece, sarebbe stata proprio Nicole a decidere di interrompere la conoscenza con Cristian. Il condizionale, però, è d'obbligo: né Nicole Cena né Cristian Mascolino hanno al momento confermato pubblicamente la presunta rottura.

La segnalazione proveniente dalla Sardegna resta dunque un'indiscrezione e, almeno per ora, non consente di stabilire cosa sia realmente accaduto tra i due.

Da Soraya a Nicole: cosa è successo dopo Temptation Island

Cristian era entrato a Temptation Island insieme alla fidanzata Soraya Sabetta, con una relazione già attraversata da problemi e incomprensioni. Nel villaggio la situazione era rapidamente precipitata: Cristian aveva sofferto per alcuni comportamenti e per l'avvicinamento di Soraya a uno dei single, fino al confronto che aveva sancito la rottura della coppia.

La storia, però, non si era chiusa davanti al falò. Nel successivo appuntamento dedicato a ciò che era accaduto dopo il programma, Soraya aveva manifestato il desiderio di recuperare il rapporto, riconoscendo anche alcuni propri errori. Cristian, dal canto suo, aveva rivelato un particolare destinato a cambiare completamente lo scenario: pochi giorni dopo il falò aveva iniziato a sentire Nicole Cena, una delle tentatrici del programma, per poi incontrarla e cominciare una frequentazione lontano dalle telecamere.

Una conoscenza che nelle settimane successive sembrava proseguire. Anche alcuni movimenti social, compresi i follow incrociati con componenti delle rispettive famiglie, avevano alimentato l'ipotesi che tra Cristian e Nicole il rapporto si stesse consolidando, pur senza un'ufficializzazione come coppia.

Ora arriva la nuova segnalazione raccolta da Lorenzo Pugnaloni: Nicole avrebbe già deciso di chiudere con Cristian. Se confermata, sarebbe l'ennesima svolta sentimentale per Mascolino a poche settimane dalla fine della sua storia con Soraya.