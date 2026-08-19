Temptation Island, Sara e Gabriele: la storia è finita, ma sui social è guerra. Cosa sta succedendo

Sara Palumbieri e Gabriele Govoni continuano a far parlare di loro anche dopo la fine della loro esperienza a Temptation Island. La coppia, arrivata nel programma dopo sei anni e mezzo di relazione, è uscita dal reality separata, ma adesso alcuni movimenti sui social hanno riacceso l'attenzione sul loro rapporto.

Già dalle prime puntate i due erano finiti al centro delle discussioni. Sul web erano infatti riemersi alcuni contenuti realizzati in passato per una piattaforma per adulti, circostanza che aveva alimentato dubbi e polemiche sulla loro partecipazione al programma.

Ma a caratterizzare soprattutto il loro percorso era stata la forte gelosia di Gabriele nei confronti di Sara. La ragazza aveva raccontato di sentirsi fortemente limitata nella relazione, sostenendo di non essere libera neppure di pubblicare tranquillamente le proprie fotografie su Instagram.

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La gelosia e il falò di confronto

La situazione era precipitata già durante la seconda puntata. La vicinanza di Sara a uno dei tentatori aveva provocato una durissima reazione di Gabriele, che, accecato dalla gelosia, aveva tentato di raggiungere il villaggio delle fidanzate per poi chiedere il falò di confronto.

Un faccia a faccia particolarmente sofferto, conclusosi con la decisione di Gabriele di lasciare a Sara lo spazio necessario per riflettere e ritrovare sé stessa.

Qualche puntata più tardi, durante un altro falò al quale aveva partecipato soltanto Sara, era arrivata una lettera dell'ex fidanzato. Gabriele si era mostrato pentito e si era assunto gran parte delle responsabilità per la crisi e la fine della loro storia.

Nell'ultima puntata, però, la sua posizione era apparsa leggermente diversa. Pur riconoscendo i propri errori, Govoni aveva sottolineato come, a suo giudizio, le responsabilità non fossero esclusivamente sue. Sara, invece, era sembrata ancora molto provata, ma determinata a ritrovare serenità lontano dalla relazione.

Le parole di Gabriele: «Dopo di me tutte con super famosi»

A distanza di qualche tempo, sono stati i follower più attenti a notare quello che potrebbe essere un nuovo capitolo della vicenda.

Durante un box domande sui social, a Gabriele è stato chiesto se avesse notato alcuni repost della sua ex fidanzata. La risposta non è passata inosservata: «È lo stesso loop tutte le volte, dopo di me tutte con super famosi, inizio ad autoconvincermi di essere un talismano della fortuna».

Una frase che ha immediatamente scatenato le interpretazioni dei fan. Resta inoltre da capire a chi si riferisca Govoni parlando di «tutte», considerando che in passato aveva raccontato di non considerare vere e proprie relazioni le storie vissute prima di Sara, quando era ancora molto giovane.

La risposta di Sara? Spunta una canzone di Marracash

Poco dopo è arrivata una mossa social di Sara che molti hanno interpretato come una possibile risposta all'ex.

Palumbieri ha infatti pubblicato alcune storie Instagram scegliendo come sottofondo Pagliaccio, brano di Marracash il cui testo contiene riferimenti a chi costruisce un personaggio e porta avanti un'immagine non autentica.

Nessun riferimento esplicito a Gabriele, dunque. La coincidenza temporale, però, è bastata ai follower per leggere nella scelta musicale una possibile frecciata indirizzata proprio a Govoni.

Per sapere se tra i due sia davvero in corso un nuovo confronto a distanza bisognerà probabilmente attendere. Ulteriori chiarimenti potrebbero arrivare nello speciale di Temptation Island previsto a settembre, quando il pubblico scoprirà cosa è successo alle coppie dopo la conclusione del programma.