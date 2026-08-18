Temptation Island, Soraya Sabetta confessa il ritocco estetico: «Era l'unica cosa che non mi piaceva»

Soraya Sabetta, tra le protagoniste più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island, torna a far parlare di sé. Questa volta, però, al centro dell’attenzione non c’è la travagliata relazione con Cristian Mascolino, ma alcune confessioni molto personali affidate ai social.

Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, Soraya ha affrontato apertamente il tema del rapporto con il proprio corpo, rivelando di essersi sottoposta nei mesi scorsi a un intervento di chirurgia estetica.

Soraya Sabetta: «Ho fatto una mastoplastica»

L’ex protagonista di Temptation Island ha spiegato di avere sempre avuto un buon rapporto con il proprio aspetto fisico e di non essere mai intervenuta sul viso. C’era, però, una parte del corpo con la quale non riusciva a sentirsi completamente a proprio agio: il seno.

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«Ho sempre avuto un’alta considerazione di me e del mio fisico, infatti non ho mai rifatto nulla in viso – ha raccontato -. Crescendo, invece, il mio seno non mi ha mai dato molta sicurezza, era l’unica parte del mio corpo che proprio non mi piaceva. Infatti a febbraio di quest’anno mi sono sottoposta ad un intervento di mastoplastica».

«Perfetta? Sono piena di difetti»

A una follower che l’ha definita «perfetta», Soraya ha risposto ridimensionando l'immagine che spesso i social restituiscono delle persone.

«Ti posso assicurare che di perfetto non ho nulla, anzi sono piena di difetti», ha spiegato, sottolineando però di essere orgogliosa del suo modo di affrontare i rapporti con gli altri: «Di una cosa vado molto orgogliosa: il mio essere senza filtri e mettere il cuore in qualsiasi cosa io faccia».

Sabetta ha ammesso anche di essere una persona particolarmente sensibile e di utilizzare talvolta un'apparente durezza come forma di protezione: «Tante volte mostro una facciata proprio per proteggere la mia forte fragilità. Ci vuole coraggio ad essere sé stessi».

La felicità secondo Soraya

Nel dialogo con i follower c'è stato spazio anche per una riflessione sulla felicità. Per Soraya non va necessariamente ricercata in qualcosa di straordinario, ma soprattutto in ciò che quotidianamente rischiamo di considerare scontato.

«Credo che la vera felicità siano per lo più cose che molto spesso diamo per scontate. Come la salute o l’essere circondati di persone che ti amano».

L’ex protagonista di Temptation Island si considera fortunata soprattutto per gli affetti che la circondano: le amicizie costruite negli anni e una famiglia che definisce «forte e presente».

E alla fine la sua idea di felicità si racchiude in poche cose: «Un sorriso, un abbraccio e del tempo di qualità con chi ti ama. Non c’è niente di più bello».