Lucia Ilardo, frecciata a Rosario Guglielmi e retroscena su Renato Biancardi: «Ci sono cose che andrebbero chiarite»

Archiviata l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo guarda al futuro, ma torna anche sulle storie sentimentali che hanno segnato gli ultimi mesi della sua vita. In un’intervista concessa alla rivista Mio, l’ex gieffina ha parlato senza troppi filtri di Renato Biancardi e Rosario Guglielmi, lasciando aperta anche la porta a nuove esperienze televisive.

La fine della storia con Renato Biancardi

Con Renato Biancardi il sentimento era nato proprio durante il reality. Almeno per Lucia, quanto vissuto davanti alle telecamere era autentico. Una volta fuori dalla Casa, però, qualcosa è cambiato.

«Quello che abbiamo vissuto all’interno della Casa, almeno da parte mia, è stato vero e non rinnego assolutamente nulla. Una volta usciti, però, evidentemente Renato si è reso conto di non provare più lo stesso sentimento che sentiva durante il programma, e io non ho potuto fare altro che prendere atto della situazione e accettarla». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Una rottura che, dalle sue parole, sembra nascondere anche alcuni aspetti mai raccontati pubblicamente.

«Ci sono alcune cose che probabilmente andrebbero dette e chiarite. Credo, però, che dovrebbe essere lui, con onestà, a raccontarle e ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte».

Lucia preferisce dunque non aggiungere altro: «Da parte mia preferisco andare avanti e conservare ciò che di vero ho provato».

Lucia Ilardo è single: «Non voglio avere fretta»

Oggi l’ex protagonista del GF Vip è single e sembra intenzionata a concedersi tempo prima di iniziare una nuova relazione.

«Non sono chiusa all’amore, ma non voglio neanche avere fretta. In questo momento sento il bisogno di concentrarmi su me stessa, sui miei progetti e sulla mia serenità. Quando arriverà una persona capace di aggiungere qualcosa di bello alla mia vita, sarò pronta ad accoglierla».

E proprio la ricerca dell'amore potrebbe riportarla presto davanti alle telecamere.

Il trono di Uomini e Donne? «Ci ho pensato»

Lucia non nasconde che Uomini e Donne rappresenterebbe una possibilità interessante. Non ha contattato la redazione, ma l'ipotesi del trono non le dispiace.

«È un’esperienza alla quale ho pensato. Uomini e Donne è un programma importante e il trono potrebbe essere un’occasione per conoscere qualcuno in maniera diversa».

C'è però una condizione: accetterebbe soltanto sentendosi davvero pronta «ad aprirmi sentimentalmente e a costruire qualcosa di sincero».

La frecciata a Rosario Guglielmi: «Al GF gli scheletri vengono fuori»

Nell'intervista c'è spazio anche per Rosario Guglielmi, l'ex fidanzato con il quale Lucia ha partecipato a Temptation Island. Di fronte alle indiscrezioni su un possibile ingresso di Rosario nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, Ilardo non si tira indietro.

«Penso che finalmente potrebbe ottenere quello che desidera da tempo. Gli auguro di vivere questa opportunità nel modo migliore possibile».

Poi arriva una frase decisamente più pungente: «Dovrebbe ricordarsi che all’interno della Casa di Grande Fratello è molto difficile nascondere qualcosa: prima o poi tutti gli scheletri nell’armadio vengono fuori».

E il consiglio all'ex diventa un'altra stoccata: affrontare l'eventuale esperienza cercando di essere «almeno questa volta, il più sincero e autentico possibile».

Da Ballando con le Stelle a Raimondo Todaro

Per Lucia Ilardo il futuro potrebbe non essere legato soltanto all'amore. Dopo la popolarità ottenuta con i reality, punta infatti a sviluppare nuovi progetti nel mondo dei social, della radio e della conduzione.

E se arrivasse una proposta da Ballando con le Stelle? «Mai dire mai! Proprio perché non so ballare sarebbe una sfida ancora più divertente e stimolante».

Lucia avrebbe persino già scelto il maestro con cui affrontarla: Raimondo Todaro: «Mi piacerebbe moltissimo avere come maestro qualcuno come Raimondo Todaro… se non addirittura proprio lui. Credo che insieme potremmo essere molto divertenti e regalarne delle belle!».