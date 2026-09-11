Alex Belli e Delia Duran, battesimo anticipato per Gabriel prima dell'ingresso del “Man” al GF Vip

Giornata speciale per Alex Belli e Delia Duran, che hanno celebrato il battesimo del loro piccolo Gabriel, nato lo scorso 23 marzo. La cerimonia si è svolta il 6 settembre nella chiesa di San Galdino, a Milano, alla presenza dei familiari e degli amici più vicini alla coppia.

A raccontare alcuni particolari della festa è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato anche le immagini esclusive della giornata.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il nonno celebra il battesimo di Gabriel

A rendere ancora più emozionante il momento è stato un particolare familiare: ad officiare il rito è stato infatti Roberto Gabelli, padre di Alex Belli e nonno di Gabriel, diacono permanente.

La cerimonia, inizialmente prevista per il 23 settembre, sarebbe stata anticipata al 6 settembre anche in vista dei prossimi impegni televisivi di Belli.

Pochi gli invitati, scelti tra gli affetti più stretti. Tra i presenti anche Guenda Goria con il marito Mirko Gancitano, mentre in prima fila non potevano mancare le due nonne del bambino: Giovanna, mamma di Alex, e Ana Dulia Perez, madre di Delia.

Alex Belli, la gioia di essere papà

La nascita di Gabriel ha segnato una nuova fase nella vita della coppia. In una recente intervista Belli aveva scherzosamente definito il figlio un «piccolo despota», raccontando però quanto il bambino abbia rafforzato ulteriormente il rapporto con Delia.

In occasione del battesimo, l'attore e modello ha affidato ai social un pensiero dedicato al figlio: «Forse non ricorderai niente di questi momenti, ma noi sì, ricorderemo tutto».

Belli aveva già raccontato pubblicamente la forte emozione provata durante la nascita di Gabriel, spiegando di aver seguito il parto e di non essere riuscito a trattenere le lacrime nel momento in cui aveva visto per la prima volta suo figlio.

Dal battesimo al Grande Fratello Vip

Archiviata la festa di famiglia, per Alex Belli si avvicina anche il ritorno sotto i riflettori televisivi. L'ex protagonista di Centovetrine è infatti tra i concorrenti annunciati della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Per Belli si tratta di un ritorno nella Casa dopo l'esperienza del 2021, quando fu tra i personaggi più discussi del reality anche per il rapporto nato davanti alle telecamere con Soleil Sorge e per le conseguenti tensioni con Delia Duran.

Una fase ormai lontana: Alex e Delia hanno superato quel periodo e oggi il centro della loro vita è il piccolo Gabriel, protagonista di una giornata che la famiglia difficilmente dimenticherà.