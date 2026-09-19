Grande Fratello Vip, stasera la seconda puntata: 5 nuovi ingressi, primo televoto e due immunità in palio

Il Grande Fratello Vip torna questa sera, sabato 19 settembre, in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento della nuova edizione. Dopo il debutto di giovedì, la Casa più spiata d'Italia è pronta ad accogliere altri cinque concorrenti, completando così il cast.

Alla conduzione ci sarà ancora Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Spazio anche al primo verdetto del pubblico, anche se questa volta nessuno dei concorrenti in nomination dovrà abbandonare il reality.

I cinque nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip

La principale novità della seconda puntata sarà l'ingresso degli ultimi cinque Vip. A varcare la porta rossa saranno Michelle Masullo, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi, Alex Belli e Andreas Müller. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Per alcuni si tratta di un ritorno nel mondo dei reality. Alex Belli conosce molto bene la Casa del Grande Fratello Vip, dove aveva già vissuto un'intensa esperienza nel 2021.

Anche Guendalina Tavassi è un volto familiare agli appassionati del genere, grazie alle precedenti partecipazioni al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi.

Andreas Müller è invece conosciuto soprattutto dal pubblico di Amici: il ballerino vinse la sedicesima edizione del talent show. Michelle Masullo ha partecipato anche a Pechino Express in coppia con Jo Squillo, mentre Alessandro Roncaccia, modello e imprenditore, ha preso parte a Italia Shore.

Il cast sale a 18 concorrenti

Con i cinque nuovi ingressi, saranno 18 i protagonisti della nuova edizione.

L'avventura era cominciata il 15 settembre con l'Open House e l'ingresso di Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi.

Durante la prima puntata hanno invece varcato la porta rossa Giulia Provvedi, Moreno Morello, Megan Ria, Marina La Rosa, Simone Annicchiarico, Valeria Marini, Federica Morello, Giacomo Gallani e Giancarlo Danto.

Primo televoto: quattro concorrenti in nomination

C'è attesa anche per il risultato del primo televoto della stagione. In nomination sono finiti Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto.

Questa volta, però, non ci sarà alcuna eliminazione. Il pubblico è chiamato a scegliere i propri preferiti e i due concorrenti più votati conquisteranno l'immunità.

Le nomination della prima puntata hanno già creato le prime dinamiche nella Casa. Carmen Di Pietro è stata la più votata dal gruppo dell'Open House, mentre Federica Morello è finita al televoto dopo la scelta di Giulia Provvedi tra lei e Giacomo al termine della prova della Zip Line. Successivamente si sono aggiunti Moreno Morello e Giancarlo Danto.

Grande Fratello Vip: orario e dove vederlo

La seconda puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda sabato 19 settembre dalle 21.20 su Canale 5, con conclusione prevista intorno alla mezzanotte.

La trasmissione potrà essere seguita anche in streaming su Mediaset Infinity. Per chi vuole osservare ciò che accade nella Casa anche al di fuori della prima serata resta disponibile la diretta su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, oltre allo streaming sulla piattaforma Mediaset.