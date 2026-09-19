GF Vip, Alessandro Varsi ha già perso la testa per una concorrente: «A trovarle così»

Sono trascorsi appena pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma nella Casa iniziano già a emergere simpatie e possibili attrazioni. Tra i concorrenti che sembrano aver messo gli occhi su una coinquilina c'è Alessandro Varsi, già protagonista lo scorso anno di Too Hot to Handle.

Il ristoratore romano non ha nascosto il proprio interesse per Piera Meloni, giovane influencer che, almeno per il momento, sembra però essere fuori portata: è fidanzata.

Alessandro Varsi dopo la storia con Carlotta Cocina

L'esperienza televisiva di Alessandro è legata anche alla relazione con Carlotta Cocina, ex protagonista de La Pupa e il Secchione, conosciuta durante Too Hot to Handle. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Tra i due era nata una relazione intensa, proseguita anche lontano dalle telecamere per circa un anno. La storia, però, si è conclusa e la separazione non sarebbe stata particolarmente serena.

Carlotta, anche recentemente, ha reagito sui social ad alcune dichiarazioni dell'ex fidanzato, lasciando trasparire il proprio disappunto. E intorno a lei hanno iniziato a circolare anche ipotesi su un possibile ingresso nella Casa del GF Vip, eventualità che potrebbe inevitabilmente riaccendere le tensioni con Alessandro.

L'interesse per Piera Meloni

Varsi, intanto, sembra intenzionato a guardare avanti. Durante una conversazione con Jonathan Kashanian, il concorrente ha parlato apertamente della simpatia che prova per Piera.

Alessandro ha scherzato soprattutto su un particolare: avrebbe preferito incontrarla nella scorsa edizione del reality, quando Piera era ancora single.

Il ristoratore ha poi speso parole molto positive nei confronti della coinquilina, definendola una ragazza che gli trasmette serietà attraverso il modo di comportarsi e di parlare.

«È una brava ragazza, a trovarle così», ha confidato, spiegando anche quale sia il suo atteggiamento quando si innamora.

«Quando mi piace una ragazza ho occhi solo per lei»

Alessandro si è descritto come un ragazzo scherzoso e giocherellone, ma decisamente diverso quando entra in gioco un sentimento vero.

Quando si affeziona a qualcuno, ha spiegato, tende infatti a concentrarsi esclusivamente sulla persona che gli interessa, evitando persino atteggiamenti che potrebbero essere equivocati con altre ragazze.

Per ora, però, Piera Meloni non sembra intenzionata a lasciarsi coinvolgere, anche perché fuori dalla Casa c'è il suo fidanzato.

Resta da capire se quella di Alessandro resterà soltanto una simpatia o se la convivenza forzata nella Casa del Grande Fratello Vip finirà per cambiare gli equilibri. E un eventuale ingresso di Carlotta Cocina potrebbe rendere la situazione ancora più movimentata.