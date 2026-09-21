Grazia Kendi e Matteo Stratoti, è nato un flirt? Le foto insieme accendono il gossip

C’è una nuova coppia all’orizzonte tra Grande Fratello e Uomini e Donne? Nelle ultime ore l’attenzione degli appassionati di gossip si è concentrata su Grazia Kendi, recentemente tornata single dopo la fine della relazione con Mattia Scudieri, e Matteo Stratoti, conosciuto dal pubblico televisivo come corteggiatore di Sara Gaudenzi.

Grazia e Matteo insieme a Trani

A far partire le indiscrezioni sono state alcune immagini pubblicate sui social durante un evento a Trani, al quale hanno partecipato diversi volti legati al Grande Fratello e al mondo dei social.

Grazia e Matteo sono apparsi particolarmente affiatati. Nelle storie condivise online scherzano durante una cena, con lei che ironizza sui bicipiti dell’ex corteggiatore, e successivamente si mostrano insieme mentre si rilassano su un lettino a bordo piscina. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Per il momento non c’è alcuna conferma di un coinvolgimento sentimentale e potrebbe trattarsi semplicemente di una bella amicizia. La sintonia mostrata dai due, però, non è sfuggita ai follower.

E Martina Calabrò?

A rendere il gossip ancora più intrigante è entrata in scena Martina Calabrò, ex corteggiatrice di Ciro Solimeno. Nelle scorse settimane proprio Martina e Matteo avevano realizzato diverse dirette insieme sui social, durante le quali alcuni utenti avevano percepito una certa complicità.

Dopo la pubblicazione delle immagini di Matteo insieme a Grazia, Martina ha condiviso su TikTok un video accompagnato da Esibizionista di Annalisa. Una semplice coincidenza oppure una frecciatina indirizzata proprio a Matteo? Al momento non ci sono elementi per stabilirlo, ma la tempistica ha inevitabilmente acceso la curiosità dei fan.

L’indiscrezione corre sui social

A soffermarsi sulla vicenda è stata anche l’esperta di gossip Daria Restaino, che nelle sue storie ha evidenziato sia le numerose immagini pubblicate da Matteo e Grazia sia il successivo TikTok di Martina.

Restano quindi aperti diversi interrogativi: tra Grazia Kendi e Matteo Stratoti sta davvero nascendo qualcosa oppure si tratta soltanto di amicizia? E il video pubblicato da Martina Calabrò era davvero rivolto all’ex corteggiatore?

Per ora nessuno dei diretti interessati ha confermato un nuovo flirt. Ma le immagini di Trani sono bastate per far partire il gossip.