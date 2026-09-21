Sanremo 2027, De Martino rivoluziona il Festival: 24 Big, nuova gara per l'Eurovision e stretta sull'IA

Prende ufficialmente forma il Festival di Sanremo 2027, il primo con Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. La Rai ha pubblicato il regolamento della 77esima edizione, in programma al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027. Saranno 24 gli artisti in gara, tutti nella categoria Campioni, compreso il vincitore di Sarà Sanremo 2026, che accederà direttamente alla competizione principale. Scompare quindi la categoria separata delle Nuove Proposte.

Come funzioneranno le cinque serate

I 24 artisti saranno protagonisti di tutte le serate. Martedì 16 febbraio presenteranno i brani inediti, votati dalla Giuria Popolare e dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Mercoledì 17 febbraio entrerà in gioco anche la Giuria delle Radio, mentre giovedì 18 sarà dedicato alle Cover, con la possibilità di esibirsi insieme a ospiti italiani o internazionali. La gara delle Cover avrà una propria classifica e un proprio vincitore, ma il risultato non inciderà sulla graduatoria generale del Festival.

La Serata Performance deciderà chi andrà all’Eurovision

La novità principale arriverà venerdì 19 febbraio con la nuova Serata Performance. I concorrenti potranno presentare il proprio brano attraverso modalità interpretative, esecutive e sceniche differenti rispetto alle precedenti esibizioni. A votarli saranno la Giuria Popolare e una nuova Giuria Internazionale di Esperti. Sarà proprio questa gara a stabilire chi rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027: il vincitore del Festival, dunque, non sarà più automaticamente il rappresentante italiano nella competizione europea. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sabato 20 febbraio si terrà invece la finalissima. I risultati delle serate valide per la classifica generale contribuiranno a determinare gli artisti che accederanno alla fase conclusiva, dalla quale emergerà il vincitore del Festival di Sanremo 2027.

La stretta sull’intelligenza artificiale

Tra le novità del regolamento c'è anche una disposizione specifica sull'intelligenza artificiale. Le canzoni dovranno essere espressione della creatività umana e non sarà consentito utilizzare l'IA quando il suo impiego comporti la sostituzione o lo snaturamento del contributo creativo degli autori. Rai e Direzione Artistica potranno effettuare verifiche attraverso gli strumenti tecnologici disponibili. I brani dovranno inoltre essere prevalentemente in italiano, pur potendo contenere parole o espressioni in altre lingue.

Con il nuovo regolamento Stefano De Martino imprime già la sua impronta sul Festival: 24 concorrenti, un'unica categoria, una nuova competizione per scegliere il rappresentante italiano all'Eurovision e maggiore attenzione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il percorso verso Sanremo 2027 è ufficialmente cominciato.