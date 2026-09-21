Temptation Island, Danilo e Giulia sempre più vicini: quella frecciatina a Francesca fa discutere

La storia tra Danilo D’Angelo e Francesca Coppola è ormai definitivamente archiviata. Dopo la partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, i due avevano inizialmente deciso di lasciare insieme il programma, provando a dare un’altra possibilità alla loro relazione.

Le cose, però, sono cambiate rapidamente. A un mese dalla fine del viaggio nei sentimenti, davanti a Filippo Bisciglia, Danilo aveva confessato di nutrire nuovi dubbi sul rapporto con Francesca. A pesare sarebbe stata anche la scoperta di alcuni contatti tra la ragazza e il tentatore al quale si era avvicinata durante la permanenza nel villaggio.

Danilo e Francesca prendono strade diverse

La distanza tra i due è apparsa ancora più evidente nello speciale Temptation Island – E poi… E poi…, al quale Danilo e Francesca si sono presentati separatamente, confermando di fatto la rottura. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Nel frattempo D’Angelo ha continuato a frequentare Giulia Colacchi, la tentatrice conosciuta durante il programma. E proprio alcuni recenti interventi social di Giulia hanno attirato l'attenzione dei fan.

Giulia Colacchi parla della gelosia

Rispondendo su Instagram alle domande dei follower, Giulia ha spiegato il suo modo di vivere la gelosia all’interno di una relazione. La giovane ha sottolineato di non voler confondere l’amore con il controllo e di considerare fondamentale lasciare libertà al proprio partner.

Per la Colacchi, la fiducia non significa conoscere ogni spostamento della persona con cui si sta, ma essere consapevoli che questa continuerà a rispettare il rapporto anche quando è libera di fare ciò che vuole.

Poi una frase che non è passata inosservata: «Per me può andare anche in palestra tranquillamente».

Un riferimento che molti follower hanno interpretato come una possibile frecciatina a Francesca Coppola. Durante Temptation Island, infatti, era emersa la forte gelosia della ragazza e Danilo aveva raccontato di essere arrivato persino a cancellare con l'intelligenza artificiale le donne presenti sullo sfondo delle sue fotografie scattate in palestra, proprio per evitare discussioni.

La frase che sembra indirizzata a Francesca

Ma non è finita qui. Poco dopo Giulia ha pubblicato un altro messaggio che ha alimentato ulteriormente le indiscrezioni: «Comunque le storie me le puoi guardare senza bloccarmi e sbloccarmi in continuazione».

La Colacchi non ha fatto nomi, ma sui social in molti hanno interpretato la frase come un nuovo riferimento proprio all’ex fidanzata di Danilo.

Danilo: «Certe emozioni rimangono»

D’Angelo, intanto, ha affrontato un argomento diverso ma inevitabilmente collegato alla sua storia sentimentale. Alla domanda di un follower su come si possa superare la fine di una relazione importante, l’ex protagonista di Temptation Island ha ammesso che voltare pagina non è sempre immediato.

Secondo Danilo, quando si è stati realmente innamorati si può andare avanti e conoscere nuove persone, ma alcune emozioni possono continuare a rimanere.

Una riflessione accompagnata da una frase particolarmente significativa: «Soprattutto quando hai amato molto più di quanto sei stato amato».

Parole che non contengono riferimenti espliciti a Francesca, ma che inevitabilmente hanno riacceso l'attenzione dei fan sulla relazione appena conclusa. Nel frattempo, la frequentazione tra Danilo e Giulia sembra proseguire e i loro movimenti social continuano a essere osservati con attenzione dal pubblico di Temptation Island.