Helena Prestes e Javier Martinez, shopping in centro a Milano: sorrisi e foto con i fan

Dalle telecamere del Grande Fratello alle strade di Milano. È passato del tempo da quando Helena Prestes e Javier Martinez si sono avvicinati nella Casa più spiata d'Italia, ma la relazione nata durante il reality continua lontano dai riflettori. A riportare l'attenzione sulla coppia è un video pubblicato da Domenico Monteleone sulla sua pagina Instagram, nel quale la modella brasiliana e il pallavolista argentino vengono ripresi insieme nel centro di Milano, mentre si concedono qualche ora tra passeggiate e shopping.

Un amore nato nella Casa del Grande Fratello

Per ritrovare l'inizio della loro storia bisogna tornare proprio al Grande Fratello, dove Helena e Javier si sono conosciuti e avvicinati davanti alle telecamere. Il loro rapporto non è nato immediatamente come una storia d'amore: tra confidenze, complicità, dubbi e qualche momento di distanza, l'intesa è cresciuta settimana dopo settimana, attirando l'attenzione dei telespettatori.

Con il passare del tempo, però, quello che sembrava soltanto un legame speciale si è trasformato in qualcosa di più importante. Helena e Javier hanno deciso di vivere i loro sentimenti anche all'interno della Casa, diventando una delle coppie più seguite dal pubblico del reality. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La prova più importante è arrivata una volta terminato il programma. Fuori dalla Casa, senza telecamere accese ventiquattr'ore su ventiquattro e con gli impegni professionali da conciliare, la loro relazione è proseguita, tra spostamenti e momenti condivisi sui social. Helena, nel frattempo, ha scelto di dare maggiore stabilità alla propria vita in Italia trasferendosi a Lecco, dove ha acquistato un attico nel centro della città con vista sul lago, mostrato anche ai follower attraverso un home tour.

Helena e Javier insieme a Milano

Lecco è diventata la nuova casa di Helena, ma Milano continua a rappresentare un punto di riferimento per il lavoro e gli impegni personali. Ed è proprio nel capoluogo lombardo che lei e Javier sono stati ripresi insieme. Nel video pubblicato da Domenico Monteleone su Instagram, i due passeggiano per il centro e si dedicano allo shopping, mostrando un'immagine decisamente diversa da quella degli esordi televisivi. Niente nomination, confronti o dinamiche da reality: solo la quotidianità di una coppia che si è conosciuta davanti a milioni di telespettatori e che continua a vivere la propria storia lontano dalla Casa del Grande Fratello.