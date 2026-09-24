Elodie avrebbe diffidato Megan Ria prima del GF Vip: cosa ha rivelato Selvaggia Lucarelli

Il caso che coinvolge Elodie, Franceska Nuredini e Megan Ria continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. A riaccendere i riflettori sulla vicenda è Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter Vale Tutto ha raccontato un nuovo retroscena: la cantante avrebbe coinvolto i propri legali per evitare che nel reality si continuasse a parlare della sua vita privata e, in particolare, del rapporto con Franceska.

Il condizionale resta però d'obbligo. La presunta diffida non è stata confermata pubblicamente né da Elodie né dal suo entourage e, almeno per il momento, non è stato reso noto alcun documento. L'indiscrezione arriva dunque esclusivamente dalla ricostruzione di Lucarelli e si inserisce in una vicenda nata da un gesto apparentemente banale: Elodie ha smesso di seguire Megan Ria su Instagram.

L'unfollow di Elodie e il legame tra Megan e Franceska

La questione è arrivata anche nella prima serata del GF Vip, quando Lucarelli ha chiesto direttamente a Megan perché Elodie avesse deciso di non seguirla più sui social. La ballerina ha spiegato di non conoscerne il motivo, soffermandosi invece sul rapporto avuto in passato con Franceska Nuredini. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Megan e Franceska si conoscono infatti dall'adolescenza e hanno condiviso per anni danza, lavoro e momenti della loro vita privata. Nella Casa, Megan ha raccontato di conoscere Franceska da quando aveva 14 anni, precisando però che tra loro non ci sarebbe mai stato nulla di sentimentale. Ha definito il loro rapporto una «bellissima amicizia», ammettendo allo stesso tempo di non avere mai compreso fino in fondo le ragioni dell'allontanamento di Elodie.

Proprio la grande confidenza tra le due ballerine ha alimentato sui social diverse ipotesi sul motivo dell'unfollow. Nessuna di queste ricostruzioni, tuttavia, è stata confermata da Elodie.

Megan Ria: «Ho sofferto per l'allontanamento»

Dopo la puntata, Megan è tornata sull'argomento parlando con alcuni concorrenti. Ha spiegato che lei e Franceska erano state molto unite e che il loro rapporto sarebbe progressivamente cambiato dopo l'inizio della relazione tra Franceska ed Elodie. La concorrente del GF Vip ha comunque mantenuto toni prudenti, dicendo di rispettare le scelte dell'amica e ammettendo di avere sofferto per la distanza creatasi tra loro.

Megan non ha attribuito responsabilità precise a Elodie e non ha fornito una spiegazione dell'unfollow. Il suo racconto pubblico, dunque, non contiene accuse dirette nei confronti della cantante.

Selvaggia Lucarelli e la presunta diffida di Elodie

A dare una nuova dimensione alla vicenda è stata Selvaggia Lucarelli. Secondo quanto raccontato nella newsletter Vale Tutto, prima dell'ingresso di Megan nella Casa del GF Vip Elodie si sarebbe rivolta ai propri legali per tutelare la sua privacy e quella della relazione con Franceska. L'obiettivo della presunta iniziativa legale sarebbe stato quello di evitare ulteriori riferimenti alla vicenda durante il reality.

Si tratta, tuttavia, di un'indiscrezione che al momento non trova conferme ufficiali. Né Elodie né i suoi rappresentanti hanno annunciato pubblicamente l'invio di una diffida e non è stata resa nota alcuna comunicazione degli avvocati.

Il tema della privacy si intreccia inevitabilmente con la forte esposizione social della coppia. Elodie e Franceska Nuredini hanno infatti condiviso fotografie, momenti della loro quotidianità e immagini insieme, rendendo pubblica la relazione. Una scelta che, naturalmente, non comporta la rinuncia al diritto alla riservatezza, soprattutto quando nel racconto vengono coinvolte altre persone.