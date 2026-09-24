Grande Fratello Vip, Danto e Guendalina svelano i segreti di Valeria Marini: selfie, chat e curiosità da diva

Valeria Marini torna protagonista al Grande Fratello Vip, questa volta attraverso i racconti di chi la conosce bene. Giancarlo Danto e Guendalina Tavassi hanno svelato alcuni divertenti retroscena sulle abitudini della showgirl, tra fotografie ritoccate, messaggi su WhatsApp, giornali conservati gelosamente e l'immancabile attenzione per il suo gatto Sexy Star.

La collezione di giornali e il gatto Sexy Star

A raccontare alcuni degli episodi più curiosi è stato Giancarlo Danto, che conosce Valeria da molti anni e frequenta abitualmente casa sua. Tra le particolarità svelate c'è la grande collezione di riviste sulle quali la showgirl è apparsa nel corso della carriera. Secondo Danto, Marini avrebbe conservato addirittura decine di copie dello stesso numero: «Ha un'infinità di suoi giornali, alcuni anche 50 copie dello stesso. Mi ha detto: “Amore, io li compravo tutti, così sembrava che vendevo”».

Un altro episodio riguarda Sexy Star, il gatto di Valeria Marini. Quando l'animale ebbe bisogno di cure, la showgirl chiamò il veterinario direttamente a casa. Il medico sistemò il gatto su un tavolo di vetro, ma Valeria intervenne immediatamente: «Ma sei matto? Questo è un tavolo di cristallo, aspetta che ti prendo un tappetino». Quando il veterinario mise il tappetino sul tavolo, però, arrivò la sorpresa: «Ma non ha capito niente», avrebbe detto Marini, prendendo il tappetino e sistemandolo sul pavimento: «Faccia lì». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Danto ha raccontato anche il curioso significato della “Marilyn”. Quando Valeria gli chiedeva di prenderla, inizialmente non capiva a cosa si riferisse: «Quando mi diceva: “Amore, prendimi la Marilyn”, non capivo che cosa fosse. La Marilyn è il nome della valigia, quella con la faccia di Marilyn Monroe!». Un modo di essere che, secondo Danto, rende la showgirl unica: «O la ami o la odi, ma se poi capisci com'è ed entri nel mood, ti fa fare due risate».

Guendalina Tavassi: «Su WhatsApp parla con le gif»

A completare il ritratto è stata Guendalina Tavassi, amica da anni della showgirl. Secondo l'ex gieffina, conversare normalmente con Valeria su WhatsApp sarebbe quasi impossibile perché Marini avrebbe l'abitudine di rispondere soprattutto attraverso gif e sticker che la ritraggono: «Con lei non c'è verso di fare una conversazione su WhatsApp, ti parla solo con le gif: lei che manda baci stellari, lei che esce dai cuori. Le scrivi: “Valeria, come stai?”. E lei esce da un cuore». Tavassi ha ricordato anche un messaggio vocale nel quale, al termine di una discussione, Valeria avrebbe salutato il destinatario con un ironico: «Baci non stellari per te».

Il rito dei selfie con Valeria Marini

Il retroscena più divertente riguarda però selfie, luci e filtri. Guendalina ha raccontato di aver mostrato a Valeria una grande ring light da applicare allo smartphone e che la showgirl, dopo averla vista, avrebbe voluto immediatamente utilizzarla anche lei. Da allora anche una semplice fotografia richiesta dai fan sarebbe diventata un piccolo set fotografico: «Quando la gente le chiede una foto per strada, lei prende questo faro e lo attacca al telefono. Poi prende il telefono, modifica tutta la foto, mette il filtro e, se non la segui, entra nel tuo profilo e ti mette il segui».

Tavassi ha concluso scherzando sui tempi necessari per riuscire a portare a casa lo scatto: «Per fare una foto con lei non basta mai un attimo: sei lì sette ore e mezza». Una serie di aneddoti che raccontano ancora una volta il lato più ironico e sopra le righe di Valeria Marini, tra “baci stellari”, selfie perfetti e abitudini decisamente da diva.