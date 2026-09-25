Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma scarica Fabio e scoppia la polemica: boato in studio per Giovanni

Nuove registrazioni e nuovi colpi di scena a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni diffuse dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni raccontano una puntata movimentata soprattutto sul fronte del Trono Over, mentre nel Classico c’è stato l’atteso ingresso di Giovanni Grazioso come nuovo tronista.

Gemma dice addio a Fabio

Al centro dello studio ancora una volta Gemma Galgani. La dama torinese ha deciso di interrompere definitivamente la conoscenza con Fabio, spiegando di non sentire nei suoi confronti una sufficiente attrazione fisica.

Una scelta che ha immediatamente acceso il confronto con Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti hanno contestato a Gemma di avere impiegato troppo tempo per arrivare a una conclusione che, a loro giudizio, appariva già evidente durante le precedenti esterne. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Di diverso avviso Alessandra Mussolini, che ha invece difeso la dama: se Gemma non si sente realmente coinvolta, secondo l’opinionista, è giusto che interrompa la frequentazione.

Gloria chiude con Giovanni

Non è andata meglio tra Gloria e Giovanni. Anche in questo caso la conoscenza è arrivata al capolinea.

Gloria ha accusato il cavaliere di non essere stato coerente con quanto le aveva promesso. Giovanni, infatti, avrebbe frequentato un’altra dama del parterre nonostante avesse manifestato l'intenzione di concentrarsi esclusivamente su di lei. Una situazione che ha infastidito Gloria, spingendola a chiudere.

Paola e Antonio sempre più vicini

Segnali decisamente più incoraggianti arrivano invece da Paola e Antonio. La loro frequentazione sembra procedere nella direzione giusta e il cavaliere starebbe continuando a dimostrare concretamente il proprio interesse.

Paola, tuttavia, preferisce non accelerare. Pur apprezzando il comportamento di Antonio, ha ammesso di non fidarsi ancora completamente e di avere bisogno di altro tempo prima di prendere una decisione definitiva.

Giovanni Grazioso accolto tra gli applausi

Spazio poi al Trono Classico e soprattutto al debutto di Giovanni Grazioso, ufficialmente scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne.

Il 31enne catanese, diventato popolare dopo la partecipazione a Temptation Island, è stato accolto con entusiasmo nello studio. Alla sua presentazione sarebbero partiti applausi e un vero e proprio boato del pubblico, con una reazione calorosa anche da parte degli opinionisti e dei protagonisti del parterre.

Un ingresso all'insegna della leggerezza e dell'ironia che apre ufficialmente il nuovo percorso televisivo di Giovanni: dopo la fine della relazione con Sabrina Soussi, per lui comincia adesso la ricerca di un nuovo amore sulla celebre poltrona rossa di Maria De Filippi.