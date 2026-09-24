Giovanni Grazioso è il nuovo tronista di Uomini e Donne: svolta dopo Temptation Island

Dalle spiagge di Temptation Island alla celebre poltrona rossa di Uomini e Donne. Adesso non ci sono più dubbi: Giovanni Grazioso è ufficialmente un nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi.

Dopo settimane di indiscrezioni, la conferma è arrivata giovedì 24 settembre attraverso i canali ufficiali di Witty TV, con la pubblicazione del video di presentazione. Giovanni è stato inoltre presentato nel corso della registrazione odierna del programma.

Da Temptation Island al trono

Il pubblico di Canale 5 conosce bene Giovanni. 31 anni, originario di Catania, Grazioso è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, alla quale aveva partecipato insieme all'allora fidanzata Sabrina Soussi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La coppia era arrivata nel programma condotto da Filippo Bisciglia attraversando un periodo particolarmente complicato. Nel corso dell'esperienza nel villaggio le distanze tra i due erano progressivamente aumentate, fino alla rottura definitiva della loro relazione.

Una storia che aveva attirato l'attenzione del pubblico e che aveva reso Giovanni uno dei personaggi più discussi dell'edizione.

Le indiscrezioni delle ultime settimane

Già da diverse settimane il nome di Giovanni Grazioso circolava con insistenza in relazione a Uomini e Donne. Il suo avvistamento negli studi Mediaset aveva inizialmente alimentato anche le voci su un possibile ingresso al Grande Fratello, ma successivamente erano emerse indiscrezioni su un provino sostenuto proprio per il dating show di Maria De Filippi.

Ora quelle indiscrezioni hanno lasciato spazio all'ufficialità.

Giovanni pronto a cercare un nuovo amore

Per Grazioso comincia dunque un'esperienza completamente diversa. A Temptation Island aveva messo alla prova una relazione già esistente; a Uomini e Donne, invece, sarà lui a conoscere le corteggiatrici e a decidere con chi approfondire la conoscenza.

Il 31enne siciliano si aggiunge così ai protagonisti del Trono Classico della nuova stagione e avrà la possibilità di voltare definitivamente pagina dopo la fine della relazione con Sabrina.

Per Giovanni si apre quindi un nuovo capitolo televisivo e sentimentale: questa volta non dovrà capire se salvare un vecchio amore, ma provare a trovarne uno nuovo.