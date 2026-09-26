Uomini e Donne, nuovo flirt per Sara Gaudenzi? Lui è un protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island

Sara Gaudenzi avrebbe ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Alessio Rubeca. Stando a quanto riportato da IsaeChia, l’ex tronista di Uomini e Donne starebbe infatti frequentando Marco Fatata, uno dei tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island. I due sarebbero stati avvistati a cena insieme a Roma, al ristorante La Parolaccia e, secondo alcune indiscrezioni, tra loro sarebbe iniziata una frequentazione. Al momento, però, né Sara né Marco hanno ufficializzato un nuovo rapporto sentimentale.

Marco Fatata e la vicinanza a Francesca Coppola

Il nome di Marco Fatata è diventato familiare al pubblico di Canale 5 grazie a Temptation Island. Nel villaggio dei sentimenti il tentatore si era avvicinato molto a Francesca Coppola, allora fidanzata con Danilo D’Angelo. Tra i due era nata una complicità sempre più evidente, fino a trascorrere una notte nello stesso letto, dormendo abbracciati. Terminato il programma, Marco ha vissuto un momento particolarmente difficile a causa di un grave incidente stradale, del quale aveva parlato personalmente sui social mostrando anche le cicatrici riportate sul volto. Un’esperienza che, come aveva raccontato, gli aveva fatto comprendere ancora di più quanto la vita possa cambiare improvvisamente e quanto sia importante viverla intensamente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sara Gaudenzi, da corteggiatrice al trono

Anche il percorso televisivo di Sara Gaudenzi è stato decisamente movimentato. Era arrivata a Uomini e Donne nel settembre 2025 come corteggiatrice di Flavio Ubirti, ma la conoscenza tra i due non era decollata. Quando Sara aveva manifestato l’intenzione di lasciare il programma, era arrivato il colpo di scena: Maria De Filippi le aveva proposto di sedersi sul trono. Una proposta accettata dalla ragazza, che da corteggiatrice si era così trasformata in tronista.

Il suo trono non è stato semplice. Diverse conoscenze si sono interrotte tra incomprensioni, discussioni e abbandoni, fino alla fase conclusiva, quando a contendersi Sara erano rimasti soprattutto Alessio Rubeca e Matteo Stratoti. Con Alessio l’attrazione era apparsa evidente e tra i due era scattato anche il primo bacio, nonostante non fossero mancati scontri e momenti di tensione.

La scelta di Alessio e la relazione fuori dal programma

La svolta arrivò durante la registrazione del 12 marzo 2026, quando Sara decise di scegliere Alessio Rubeca. Una scelta avvenuta in maniera insolita rispetto al tradizionale rituale del programma. Durante un ballo, infatti, Tina Cipollari aveva criticato la tronista, sostenendo che la sua preferenza per Alessio fosse ormai evidente e che non avesse senso continuare la conoscenza con Matteo. Sara decise quindi di mettere fine al suo percorso proponendo ad Alessio di lasciare insieme la trasmissione. Lui rispose di sì e la puntata venne trasmessa il 26 marzo.

Fuori dagli studi di Uomini e Donne, Sara e Alessio provarono a costruire una relazione vera e propria, arrivando anche alla convivenza. Tutto sembrava procedere rapidamente, ma l’idillio durò poco. A maggio iniziarono a emergere i primi segnali di crisi e successivamente Sara confermò la fine della storia. Intorno alla separazione circolarono anche indiscrezioni su un presunto tradimento, ricostruzione però negata da Alessio, che parlò invece di una distanza emotiva maturata all’interno della coppia. Ne seguì un acceso botta e risposta sui social, con versioni differenti sulle ragioni della rottura.

Ora nella vita di Sara potrebbe esserci Marco

Archiviato il capitolo Alessio Rubeca, Sara Gaudenzi potrebbe dunque aver voltato pagina proprio con Marco Fatata. La cena insieme a Roma ha inevitabilmente acceso il gossip e, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, i due si starebbero effettivamente frequentando. Resta da capire se si tratti soltanto di una conoscenza o dell’inizio di qualcosa di più importante. Per Sara, dopo il trono, la scelta, la convivenza e la burrascosa rottura con Alessio, potrebbe essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale.