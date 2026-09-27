Temptation Island, Rosario rompe il silenzio sulla rottura con Alessandra: «Non è finita per quelle chat»

Dopo le dichiarazioni di Alessandra Ciociola a Verissimo, anche Rosario Monetti ha deciso di raccontare la sua versione sulla fine della loro relazione. L'ex protagonista di Temptation Island lo ha fatto attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, spiegando di aver preferito affidarsi alla scrittura perché ansia e timidezza gli avrebbero impedito di registrare un video.

«Oggi sento il bisogno di dire la mia. Non per giustificarmi, non per difendermi – perché non ne ho alcun bisogno – ma per mettere una volta per tutte la parola FINE a questo circo di insinuazioni, pettegolezzi e domande invadenti. Come ormai sapete tutti, tra me ed Ale è finita», ha esordito Rosario, sottolineando di non aver avuto finora la possibilità di spiegare fino in fondo ciò che prova.

«Alessandra è stata la storia più importante della mia vita»

Nonostante la rottura, Monetti ha riservato parole molto importanti alla sua ex compagna, descrivendo il loro rapporto come il più significativo vissuto finora. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«La storia con Alessandra è stata in assoluto la più profonda e importante della mia vita. Per lei ho abbattuto muri che pensavo insormontabili, ho fatto passi giganteschi superando ogni mia paura e buttandomi a capofitto dentro questo amore. Abbiamo vissuto momenti di una bellezza rara, un’intensità vera che ci ha portati fino alla convivenza». Rosario ha riconosciuto anche quanto fatto da Alessandra per lui: «Ha fatto per me cose immense, dimostrando un coraggio e una dedizione che pochissime donne al mondo avrebbero avuto. Di lei parlerò sempre a testa alta e con un rispetto infinito». E ha aggiunto una frase che testimonia come, al di là della separazione, il legame affettivo non sia stato cancellato: «Se mai un giorno dovesse avere bisogno di una spalla su cui crollare, la mia ci sarà sempre».

Rosario smentisce: «Non è finita per quelle chat»

Il passaggio più netto riguarda però le conversazioni con un'altra ragazza delle quali Alessandra aveva parlato a Verissimo. Se per Ciociola quelle chat hanno rappresentato un elemento decisivo nella scelta di chiudere definitivamente, Rosario respinge questa ricostruzione: «Purtroppo la nostra storia è arrivata al capolinea, ma sia ben chiaro a tutti: non è finita mai e poi mai per colpa di quelle patetiche chat con quella ragazzina! Non c’entra assolutamente nulla!».

Monetti ammette di aver continuato a risponderle fino al giorno precedente, ma esclude qualsiasi interesse sentimentale: «Non c’è mai stato il minimo interesse, la minima ombra di un desiderio di vederla o di spingermi oltre». Secondo Rosario, inoltre, non avrebbe potuto rivelare alla ragazza che lui e Alessandra si erano riavvicinati senza anticipare quanto sarebbe stato mostrato successivamente in televisione. Molto duro, infine, il giudizio sulla giovane: «Ha cercato disperatamente i suoi 5 minuti di celebrità sulla mia pelle… peccato che non se l’è filata proprio nessuno».

«Io non campo di questo»

Nella parte conclusiva del suo intervento, Rosario ha voluto chiarire anche il suo rapporto con la popolarità ottenuta grazie a Temptation Island.

«Sarei un ipocrita se dicessi che questo pizzico di popolarità non fa piacere, ci mancherebbe, è un bel momento! Ma ho la testa sulle spalle e i piedi ben piantati a terra: ho solo partecipato a un reality, non sono un attore hollywoodiano né un divo del cinema». Monetti rivendica quindi la propria vita lontano dalla televisione e dai social: «Ho il mio lavoro, la mia indipendenza, la mia dignità e non mi manca assolutamente nulla. Sono fiero, soddisfatto e orgoglioso della mia vita, e nessuno si permetterà di infangarla». Parole con cui Rosario prova così a mettere un punto alle polemiche sulla fine della storia con Alessandra, pur lasciando trasparire quanto quella relazione continui ad avere per lui un significato profondo.