GF Vip, Lucia Ilardo e la verità su Renato Biancardi: «Mi stavo innamorando, poi ho scoperto delle cose…»

Lucia Ilardo torna a parlare della sua vita sentimentale e, in particolare, del rapporto con Renato Biancardi, conosciuto durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. Ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione di Radio Radio, l’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato cosa sarebbe accaduto tra loro una volta terminato il reality. Nel corso dell’intervista Lucia ha anche voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni che negli ultimi mesi l’avevano accostata a Lorenzo Spolverato.

«Con Lorenzo Spolverato solo amicizia»

Tra Lucia e Lorenzo, assicura l’ex gieffina, non ci sarebbe mai stato alcun flirt. I due si erano conosciuti frequentando insieme un corso di conduzione radiofonica e da quell’esperienza sarebbe nata semplicemente un’amicizia.

«Il fatto di avere un amico maschio non vuol dire per forza che ci debba essere un flirt, una relazione. Io da Lorenzo non sono mai stata attratta, perché in quel momento ero in una fase della mia vita in cui mi ero appena lasciata, ero appena uscita da una relazione», ha spiegato. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La frequentazione con Renato dopo il Gf Vip

Ben diversa, invece, la situazione con Renato Biancardi. Durante il reality tra i due sarebbe nato un interesse che, una volta fuori dalla Casa, li avrebbe convinti a provare a conoscersi davvero. La frequentazione è durata circa un mese e Lucia ha raccontato di essere stata più volte a Napoli, di aver conosciuto la famiglia di Renato e di aver trascorso alcuni giorni con lui.

«Renato all’interno del programma si rende conto di provare dei sentimenti, a detta sua, e usciamo da lì con l’intenzione di provare a conoscerci fuori. C’è stata una frequentazione di un mesetto, ho conosciuto la sua famiglia, sono andata a Napoli da lui e abbiamo fatto qualche giorno insieme». Con il passare delle settimane, però, sarebbero emerse differenze difficili da superare: «Forse siamo in due punti diversi della nostra vita, anche perché lui viene da un matrimonio, ha una bimba, io tutto questo devo ancora viverlo. Forse ci siamo trovati in un momento in cui non cercavamo la stessa cosa».

La scoperta che avrebbe cambiato tutto

A pesare sulla fine della frequentazione, tuttavia, non sarebbero state soltanto le diverse prospettive. Lucia ha raccontato di aver scoperto alcune «situazioni non piacevoli» riguardanti una donna che Renato avrebbe frequentato prima di entrare nella Casa.

«Ho scoperto che una ragazza con la quale aveva una storia prima di entrare poi l’ha rivisto e si sono sentiti anche fuori, quando lui si stava frequentando con me». La scoperta sarebbe arrivata quasi casualmente durante una serata: «L’ho incontrata mentre ero a ballare e le ho detto: “Finalmente ci conosciamo, ho sentito parlare di te e so che sei sua amica”. Lei invece mi ha confidato altre cose, che successivamente ha rimangiato perché forse non voleva essere esposta». Secondo Lucia, proprio da quel momento sarebbe maturata la decisione di interrompere il rapporto: «Quando ho iniziato a capire che forse non c’era la stessa voglia di costruire e che eravamo in due momenti diversi, io me ne sono andata e da lì non abbiamo più recuperato».

«Mi stavo innamorando»

Alla domanda di Giada Di Miceli se Renato le avesse detto di essere innamorato, Lucia ha risposto senza esitazioni: «Sì, sì!». E anche da parte sua il sentimento stava crescendo: «Diciamo che mi stavo innamorando. Anche semplicemente prendere il treno: io sono sempre andata da lui, Renato non è mai venuto a Milano da me. Io partivo con le mie valigie e andavo a Napoli. Credo che siano anche queste delle dimostrazioni».

Oggi, però, la storia sembra definitivamente archiviata e Lucia esclude un ritorno di fiamma.

«Non siamo allineati. Siamo in due momenti della vita differenti. Io, se trovassi la persona giusta, oggi vorrei costruire, mi piacerebbe andare a convivere, che è un’esperienza che non ho mai fatto, e guardare a un futuro insieme. Non mi spaventa». Quanto a Renato, la conclusione è piuttosto netta: «A questo punto ti dico che evidentemente no, o non con me. Io posso parlare dal mio punto di vista e da quella che è stata la mia esperienza con lui. Con me non ha voluto».