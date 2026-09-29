Let's Play Ball sbarca su Prime Video: Antonella Fiordelisi, Giuseppe Giofrè e Gianmarco Zagato tra i protagonisti

Prime Video amplia la propria offerta di reality e game show. Dopo format come LOL – Chi Ride è Fuori, Celebrity Hunted, Red Carpet – Vip al Tappeto, The Traitors Italia, RIP – Roast In Peace e The 50, il prossimo anno dovrebbe arrivare anche la versione italiana di “Let’s Play Ball”, format nato in Olanda e diventato rapidamente virale sui social.

Il meccanismo è semplice sulla carta, molto meno nella pratica: due squadre devono trasportare una gigantesca palla del diametro di quattro metri attraverso le strade di una città, seguendo un percorso prestabilito e cercando di raggiungere il traguardo nel minor tempo possibile.

Quattro vip per squadra e niente smartphone

Ogni formazione è composta da quattro personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e del web. I concorrenti, però, non possono utilizzare smartphone, navigatori o mappe. Per trovare la strada giusta devono quindi chiedere indicazioni alle persone incontrate lungo il percorso, mentre contemporaneamente cercano di spingere e controllare l'enorme sfera tra incroci, curve e ostacoli. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Antonella Fiordelisi nella squadra rossa

Come riportato da Biccy, le prime riprese italiane si sono svolte a Pisa, dove è stata avvistata la squadra rossa composta da Antonella Fiordelisi, Grenbaud, Nicole Pallado e Gianmarco Zagato.

E proprio la gestione della gigantesca palla avrebbe creato qualche inconveniente. In un video circolato sui social, i quattro concorrenti vengono ripresi mentre, nel tentativo di governare la sfera, finiscono accidentalmente contro un semaforo e fanno cadere anche un motorino. Una scena che rende bene l'idea dello spirito del programma: una sfida di orientamento che può trasformarsi rapidamente in una corsa a ostacoli nel cuore della città.

Tra i concorrenti anche Giuseppe Giofrè

A Pisa è stato avvistato anche Giuseppe Giofrè, ballerino e volto televisivo conosciuto dal grande pubblico anche per la sua partecipazione ad Amici. Giofrè dovrebbe fare parte della squadra gialla, mentre resta ancora da conoscere la composizione completa delle due formazioni.

La produzione italiana è affidata a Banijay, società che ha già realizzato nel nostro Paese numerosi adattamenti di format televisivi internazionali.

Dopo Pisa le riprese si spostano ad Arezzo

Il viaggio di Let’s Play Ball in Toscana non si ferma a Pisa. Le riprese proseguiranno ad Arezzo, dove le due squadre torneranno a sfidarsi con nuovi partecipanti.

Prime Video prepara così un altro reality game nel quale spettacolo, improvvisazione e rapporto con il pubblico diventano gli ingredienti principali. E con una palla alta quattro metri da spingere per le strade, gli imprevisti sembrano destinati a non mancare.