GF Vip, Renato Biancardi e la replica piccata a Lucia Ilardo: «Non inventate cose per infangare»

A distanza di appena due giorni dall’intervista di Lucia Ilardo, nella quale l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato nuovi retroscena sulla fine della frequentazione con Renato Biancardi, arriva una story di quest’ultimo che sembra avere il sapore di una replica indiretta.

Renato non fa mai il nome di Lucia e, dunque, non è possibile stabilire con certezza che il messaggio sia rivolto proprio a lei. Tuttavia, la tempistica e soprattutto il contenuto della story sembrano collegarsi ad alcuni dei temi affrontati dall’ex gieffina nell’intervista a Non Succederà Più.

Lucia aveva raccontato che la frequentazione era proseguita per circa un mese dopo il reality e che il sentimento nei confronti di Renato stava diventando importante: «Diciamo che mi stavo innamorando». Aveva poi parlato della scoperta di alcune «situazioni non piacevoli», riferendosi a una ragazza che Renato avrebbe frequentato prima di entrare nella Casa e con la quale, secondo il racconto di Lucia, si sarebbe sentito e rivisto anche successivamente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La story di Renato: «Non bisogna screditare o infangare»

Oggi Biancardi ha affidato a Instagram una riflessione che inevitabilmente ha attirato l’attenzione dei fan: «Pensavo... vorrei insegnare ai miei figli che se qualcuno non ricambia il loro sentimento, non bisogna parlarne male, screditarlo o inventarsi cose per infangarlo. Rispettate la sua scelta, anche se vi fa soffrire e anche se magari è stato uno stronzo».

Ma è soprattutto il passaggio successivo ad apparire significativo alla luce delle parole pronunciate da Lucia: «Interrompere una relazione o non essere sulla stessa lunghezza d'onda è una libera scelta, non un torto subito». Renato conclude poi con un invito ad andare avanti: «La vostra forza dovrà essere superarla e andare avanti a testa alta, sempre!».

Una risposta alle parole di Lucia?

Il riferimento a un sentimento non ricambiato, alla decisione di interrompere una relazione e, soprattutto, l'invito a non «screditare» né «inventarsi cose per infangarlo» rendono plausibile l'ipotesi che Renato abbia voluto rispondere, senza citarla direttamente, alla versione raccontata da Lucia. Resta però un'interpretazione, perché Biancardi non ha indicato la destinataria della Story.

D'altra parte, già nelle scorse settimane Lucia aveva lasciato intendere che dietro la rottura ci fossero aspetti mai completamente chiariti, sostenendo che sarebbe spettato a Renato raccontarli e «assumersi la responsabilità delle proprie scelte».

La nuova story di Biancardi aggiunge così un ulteriore capitolo a una vicenda sentimentale che, nonostante sia terminata da tempo, continua a far discutere i follower dei due ex protagonisti del Grande Fratello Vip.