Temptation Island, la reunion dopo il programma: ex fidanzati e tentatrici di nuovo insieme

A distanza di qualche mese dalla fine di Temptation Island 2026, alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione si sono ritrovati per una reunion tra fidanzati, ex fidanzati e tentatrici. Alla serata erano presenti Danilo D’Angelo, Gabriele Govoni, Rosario Monetti, Diamante Crispino, Andrea Petraroli e Cristian Mascolino, insieme ad alcune delle ragazze che hanno partecipato al viaggio nei sentimenti. Una foto di gruppo che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei fan del reality.

Solo Diamante ha proseguito la sua storia

Dei sei uomini presenti alla reunion, solo Diamante Crispino ha proseguito la relazione con la fidanzata con cui era entrato a Temptation Island. La lunga storia con Bernadette Cinquegrana, che dura da sedici anni, è uscita rafforzata dall’esperienza televisiva: dopo la proposta di matrimonio, i due hanno confermato la volontà di convolare a nozze.

Destini completamente diversi per gli altri. Danilo D’Angelo ha chiuso definitivamente con Francesca Coppola e dopo il programma ha continuato a frequentare Giulia Colacchi, la tentatrice con la quale nel villaggio aveva instaurato un forte feeling. Nelle ultime settimane i due erano apparsi ancora vicini sui social, anche se nelle ultime ore una foto di Giulia molto affettuosa con Cristian Mascolino ha riacceso il gossip e sollevato interrogativi sulla situazione sentimentale della ragazza. Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, dopo oltre sei anni insieme, hanno invece preso strade differenti. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti temptation island

Da Rosario e Alessandra a Cristian e Soraya

Movimentato anche il percorso di Rosario Monetti e Alessandra Ciociola. Dopo le difficoltà vissute nel programma e i successivi tentativi di recuperare il rapporto, la loro storia non ha trovato la stabilità sperata. Anche Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis, che inizialmente avevano provato a ricostruire il loro rapporto dopo Temptation Island, hanno successivamente preso strade diverse.

Tra i protagonisti della reunion c’era infine Cristian Mascolino, entrato nel programma insieme a Soraya Sabetta. I due hanno concluso definitivamente la loro relazione e, dopo il reality, Cristian è stato accostato prima alla tentatrice Nicole Cena.