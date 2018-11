A cura della Redazione

Napoli batte Genoa 2-1 (0-1) nell'ultimo anticipo del sabato della 12esima giornata del campionato di calcio di Serie A.

Una vittoria sofferta per la squadra di Ancelotti, sorpresa dalla buona vena dei rossoblù che sono andati in vantaggio al 20' del primo tempo con Kouame. Un acquazzone a inizio ripresa ha indotto l'arbitro Abisso a interrompere la gare per alcuni minuti e al ritorno in campo, su un prato al limite della praticabilità, Fabian Ruiz ha trovato il pari al 17'. Al 41' del secondo tempo, una autorete di Biraschi ha portato tre punti d'oro agli azzurri.

La cosa più strana è che a beneficiare della pioggia sia stata la squadra più tecnica, quella che avrebbe avuto tutto da perdere dalle pozze in cui il pallone si fermava in modo imprevedibile, trasformando ogni tentativo di passaggio in un potenziale contrasto.

Ora gli azzurri salgono a quota 28 in classifica, a -3 dalla Juve che oggi affronterà il Milan a S.Siro. Il Genoa, alla terza sconfitta di fila, resta a 14 punti.

LE INTERVISTE - In zona mista a Genova, dopo la vittoria in rimonta sul Genoa, a parlare è sì un Ancelotti, ma non Carlo. Ecco il figlio Davide, vice di papà al Napoli. "Facciamo turnover anche nelle interviste, vedete? Era dura per noi qui, tra l'avversario che affrontava un momento particolare e ha un atteggiamento molto aggressivo e il clima non proprio favorevole. Avremmo voluto il rinvio dell'incontro - continua Davide -. Il campo ci sfavoriva, visto che eravamo sotto e in quel momento non si poteva giocare il nostro calcio. Ma abbiamo deciso di cambiare modo di giocare e attaccare, così abbiamo portato a casa tre punti fondamentali che ci rendono orgogliosi".