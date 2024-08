A cura della Redazione

Terzo allenamento congiunto per il Savoia, secondo di fila, per i Bianchi di Torre Annunziata che vincono ancora. Dopo il 9-0 allo Sturno Frigento e il 4-2 all'Avellino Primavera arriva il 6-1 al Team Negri.

Stavolta, mister Campilongo schiera l’altra formazione del Savoia, composta da tutti i calciatori che hanno riposato il giorno prima. La squadra oplontina ancora una volta dimostra di essere sulla strada giusta, contro la Rappresentativa Irpina organizzata dal Team Negri del talent scout Tony Negri, figlio di una vecchia gloria savoiarda come Giulio Negri. Squadra composta da una selezione di talenti irpini, dotata di buonissime individualità e qualche giovane proveniente da settori giovanili di categorie importanti.

Mister Campilongo dà spazio a Santino tra i pali, Bitonto, Faraula, Riccio e Passaro in difesa, Della Vecchia play con Russo e Iadelisi mezzale, Negro punta centrale con Di Guida e Fagotti sugli esterni.

Un allenamento congiunto che vede Negro in gran spolvero, bravo ad andare in gol su assist di Di Guida e poi a confezionare un pallone d’oro per Fagotti che ribadisce in rete per il 2-1 alla fine della prima frazione di gioco, caratterizzata anche da un’autorete.

Campilongo schiera Montoro, Cozzolino, Paudice e Vassiliadis nella ripresa, alternando moduli e ruoli in attacco. Il giovanissimo Paudice, classe 2008, su rigore si toglie la soddisfazione di gonfiare la rete per la terza volta. Anche Riccio, su colpo di testa, mette alle spalle del portiere. Il quinto gol oplontino porta la firma di Di Guida con assist di Fagotti. Gran gol, invece, di Della Vecchia nel finale che da fuori area insacca a giro dove il portiere Lotrechiano, autore di strepitose parate nel primo tempo, non può arrivare.

Domani il Savoia chiude il suo ritiro a Sturno aspettando il calendario del girone G. Oggi mister Salvatore Campilongo ha lavorato in mattinata sugli schemi dopo la fase di attivazione e scarico per chi ha disputato l’allenamento congiunto di ieri contro l’Avellino Primavera e nel pomeriggio chi non è sceso campo contro il Team Negri ha svolto regolare allenamento.

Invece, per chi ha giocato ieri, dopo l'allenamento mattutino, una pausa nella piscina all'ultimo piano dell'hotel Casa Reale, dove i calciatori hanno potuto rilassarsi in una struttura che ha ospitato il Savoia alla pari di un club di massima serie.