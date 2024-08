A cura della Redazione

Il Savoia ottiene un successo per 4-2 nell’allenamento congiunto contro l’Avellino Primavera di mister Biancolino.

Prima della partita osservato un minuto di raccoglimento per Domenico Autiero, il tifoso del Savoia di Torre Annunziata scomparso due giorni fa per un incidente stradale a soli 28 anni.

Oplontini in vantaggio al 16’ quando Maniero verticalizza su Cavallo che si lancia nello spazio e colpisce dal limite dell’area battendo Pezzella e sbloccando la partita.

Raddoppio del Savoia con Sellaf al 34’ dopo un’azione prolungata a seguito dei tentativi sotto porta di Wissam e Maniero che trovano Pezzella sulla loro strada.

La terza rete dei Bianchi arriva al 37’ quando Bezzon dalla sinistra effettua un traversone per Cavallo che in area di rigore appoggia per Maniero il quale non sbaglia ribadendo in rete da pochi passi.

Al 44’ la quarta rete del Savoia con Bezzon dopo uno scambio di pregevole fattura tra Sellaf e Wissam e un velo di Maniero che libera il play al tiro per il 4-0.

Nel secondo tempo l’Avellino Primavera in gol al 58’ con De Michele e al 68’ con Giorgetti in contropiede con il Savoia che paga inevitabilmente i carichi di lavoro della preparazione.

Buona la prestazione per gli uomini di mister Salvatore Campilongo che hanno realizzato gol di pregevole fattura dimostrando la qualità della squadra in vista del campionato di Serie D.

SAVOIA - AVELLINO PRIMAVERA 4-2

SAVOIA (4-3-3): D’Agostino - Schiavi (77’ Bitonto), Orta, Crivellini (62’ Riccio), Onda (74’ Passaro) - Del Mondo (63’ Della Vecchia), Bezzon (75’ Vassiliadis), Sellaf - Cavallo (68’ Fagotti), Maniero (46’ Negro), Wissam. All. Campilongo.

AVELLINO Primavera (4-3-1-2): Pezzella - Lanzone, Solaro, Dachille, Mellino -

De Franceschi, Mutanda, De Salvo - Piscopo - Campanile, Iasevoli. Subentrati: Dal 46’ Giunto, Stano, Giorgetti, Antoci, Vignoli, Santoro, De Michele. Dal 60’ Amiranda, D’Onofrio, Aloisio. All. Biancolino.

Arbitro: Maurizio Mercuri (CSI Benevento).

Marcatori: 16’ Cavallo (S), 34’ Sellaf (S), 37’ Maniero (S), 44' Bezzon (S), 58’ De Michele (AP), Giorgetti (AP).