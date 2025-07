A cura di AdnKronos

A 23 anni Flavio Cobolli vola per la prima volta in carriera ai quarti di finale di un torneo di Slam, grazie al match contro Marin Cilic vinto a Wimbledon negli ottavi oggi 7 luglio. Subito arrivano i complimenti, sui social, da parte del collega Fabio Fognini che invece è uscito al primo turno, contro il numero due al mondo Carlos Alcaraz. "Daje pischello", 'grida' sulle storie di Instagram il tennista sanremese, 38 anni.

Cobolli ha sempre guardato a Fognini come a un idolo e un modello. Alla fine degli Internazionali di Tennis, gli ultimi della carriera di Fognini, Cobolli aveva scritto: "Se ho scelto il tennis e non il calcio è merito/colpa sua. Fabio, sei stato un riferimento per me fin da bambino. Le tue battaglie al Foro Italico, le tue emozioni, il tuo talento… resteranno sempre fonte d’ispirazione. Che fortuna averti avuto così vicino nel mio percorso. Spero tu possa continuare a sostenermi, perché io continuerò a portare anche un pezzetto del tuo spirito in campo". Detto, fatto: il sostegno di Fognini non è mancato in un giorno tanto importante.

Cobolli si è imposto in quattro set negli ottavi su Cilic, numero 83 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), e ora attende il vincitore della sfida tra Alex de Minaur e Novak Djokovic per sapere chi affronterà ai quarti di finale. "Ho sempre sognato di essere qui a giocare questo torneo e non avrei mai immaginato di essere qui oggi. Ho iniziato a giocare a tennis per questo tipo di partite e per questi tornei. È un momento che non dimenticherò, ha detto il tennista romano.