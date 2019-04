A cura della Redazione

Il Forum dei Giovani di Torre Annunziata presentano al Forum Project Games di Roma un project financing su piazza Nicotera.

Ieri, nella storica sede della Fondazione per il Sud, in via del Corso a Roma, nell'ambito della gara Forum Project Games, organizzato dalla stessa Fondazione ogni anno e dall' Ente Premio Sele D’Oro, in collaborazione col Forum Nazionale dei Giocani e Forum Regionale dei Giovani, il segretario del Forum oplontino Claudio Amatrudo ha illustrato il progetto, scritto a quattro mani con Esmeraldo Napodano, per un potenziale project financing su piazza Nicotera, partendo dalle iniziative che mise in campo, a suo tempo, il compianto maestro Enzo Celone, assessore alla Cultura nel 2004.

“Partendo dalla Baia di Oplonti del Maestro Celone - afferma Amatruda -, che col suo consueto estro scenografico aveva ridisegnato interamente piazza Nicotera, abbiamo ipotizzato una tre giorni di eventi divisi in più fasi: la prima di pulizia, bonifica, depuramento dell'area, e messa in sicurezza del Moderno; la seconda d'installazione di ponteggi con stampe in forex sulla facciata del Moderno, chioschi interattivi multimediali che mostrino percorsi virtuali al suo interno una volta ristrutturato, e il recupero dei locali dismessi dati in gestione a giovani commercianti; una terza con un palco su cui raccogliere relazioni di imprenditori e consulenze di architetti per meglio illustrare gli interventi tecnici a investitori privati, oltre a info point e tante altre cose per rendere la piazza un vero e proprio villaggio giovanile, raccontando le potenzialità turistico-culturali di quell'area, da noi ritenuta strategica per il rilancio della Città. Il tutto con illustrazione di tempi e costi del ciclo di eventi. L'idea è quella di promuovere in questi tre giorni un potenziale Project Financing, con una cordata di imprenditori che affianchino l'Amministrazione comunale, nel rilanciare l'intera Piazza, con l'ex Cinema Moderno, il sottopassaggio che conduce al porto, i locali dismessi, la fermata di Torre Annunziata-Città rivitalizzata, rendendola centro propulsore della vita cittadina, come d'altronde è sempre stata storicamente. Abbiamo letteralmente stregato la platea per le potenzialità del progetto. Questa nostra idea progettuale la voglio dedicare al maestro Enzo Celone, uno dei figli più gloriosi che la nostra città abbia avuto. Ringrazio inoltre – conclude il segretario del Forum - l'Arch. Raffaella Celone, ex-assessore, per avermi messo a completa disposizione il progetto di suo padre"

"Un Progetto ambizioso il nostro – dichiara il presidente Gaetano Ruggiero -. Abbiamo ottenuto il terzo posto nella competizione, superando tantissimi forum comunali della Regione. L'Ente Premio Sele d'oro, in collaborazione con La Fondazione per il Sud, è rimasto talmente colpito dal progetto che, pur non avendo noi ottenuto il primo posto, siamo stati invitati a Roma, a presentarlo dinnanzi a piccoli investitori, per meglio essere guidati in un possibile canale di finanziamento".

